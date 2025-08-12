Нова мобільна реабілітаційна команда УЧХ запрацювала у Кременчуці

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Нова мобільна реабілітаційна команда Українського Червоного Хреста (УЧХ) запрацювала у Кременчуці (Полтавська область).

“У липні в Кременчуцькій громаді розпочала роботу нова мобільна реабілітаційна команда Українського Червоного Хреста. Це ще один важливий крок у розширенні доступу до реабілітаційних послуг для людей, які потребують підтримки, але не мають змоги самостійно дістатися до спеціалізованих центрів”, - повідомив УЧХ у вівторок у Фейсбуці.

До складу команди входять фізичний терапевт, асистент фізичного терапевта і водій. Вони здійснюють виїзди до людей, надаючи реабілітаційні послуги вдома. Команда працює з людьми, які відновлюються після перенесених поранень, травм, захворювань чи впливу війни. Емоційна підтримка пацієнтів, мотивація та індивідуальний підхід членів реабілітаційної команди сприяють успішному відновленню. За потреби бенефіціарам безоплатно надаються допоміжні засоби реабілітації: милиці, палиці, ходунки, крісла колісні. Реалізація цього напряму стала можливою завдяки підтримці Британського Червоного Хреста.