Інтерфакс-Україна
Медицина
21:16 16.12.2025

Лікарі закликали депутатів врегулювати продаж нікотинових паучів

2 хв читати
Лікарі закликали депутатів врегулювати продаж нікотинових паучів

Терміново врегулювати продаж нікотиновмісних виробів, призначених для перорального використання (нікотинові подушечки або нікотинові снюси), і зокрема обмежити вміст нікотину в них на рівні 16,6 млн, з таким закликом до профільного парламентського комітету звернулися ГО "Всеукраїнська асоціація превентивної кардіології та реабілітації" та "Всеукраїнський респіраторний клуб".

"Оскільки за високих рівнів нікотин є токсичним і можете призвести до отруєння й побічних ефектів, ми закликаємо заборонити в Україні нікотинові подушечки із вмістом нікотину понад 16.6 мг та добавками, які містять або утворюють хімічні речовини з канцерогенними, мутагенними та репротоксичними властивостями", – йдеться у листі, до якого приєдналися також понад 50 лікарів та фахівців у сфері кардіології, онкології, пульмунології, респіраторної медицини та профілактики захворювань.

Його автори зазначають, що традиційні форми споживання тютюну як куріння сигарет, самокруток, кальянів поступово замінюються на споживаннях новітніх продуктів без тютюну як електронні сигарети та нікотинові подушечки, і останні – єдині серед усіх нікотинових виробів, які взагалі не регулюються державою, хоча їхнє споживання зростає.

За інформацією лікарської спільноти, зараз в Україні абсолютно вільно доступні до продажу подушечки з будь-яким рівнем нікотину, навіть дозуваннями в 160-170 мг в одній подушечці, що в десятки разів більше, ніж у сигареті, і створює реальну загрозу гострих отруєнь.

Автори звернення посилаються на ВООЗ, яке зазначає про важливість "обмеження концентрації нікотину та заборону добавок, які містять або утворюють хімічні речовини з канцерогенними, мутагенними та репротоксичними властивостями". Це в доповнення таких заходів, як заборона продажу неповнолітнім, вимога розміщення попереджень про шкоду здоров’ю, оподаткування продуктів та комплексне обмеження реклами та просування.

Як повідомлялося, наприкінці жовтня Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування розглянув законопроєкти щодо врегулювання нікотинових паучів – №14110, який передбачає повну заборону таких виробів, та чотири альтернативні до нього, які пропонують державне регулювання та часткові обмеження.

"Під час обговорення прозвучали аргументи, що повна заборона може призвести до переходу ринку в тінь, а отже й до втрати акцизних надходжень до бюджету. Запровадження державного контролю дозволить обмежити вміст нікотину у виробах та заборонити їхнє використання дітьми", – зазначив голова комітету Михайло Радуцький.

За його словами, позиція Міністерства охорони здоров’я – повна заборона нікотинових паучів.

За результатами засідання було домовлено розробити узгоджений компромісний законопроєкт, який врахує пропозиції всіх сторін. Радуцький зазначив, що у фінальному документі варто врахувати позицію військових, які на передовій часто не можуть палити сигарети з міркувань безпеки, і для них паучі є альтернативою.

Зазначалося також, що за останніми дослідженнями, 0,3% дорослих українців і близько 3% дітей вживають такі нікотинові вироби.

 

 

Теги: #парламент #паучі #заклик

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:16 16.12.2025
У Раді коаліції озвучили варіант ухвалення закону про SEPA з відкладеним набуттям чинності

У Раді коаліції озвучили варіант ухвалення закону про SEPA з відкладеним набуттям чинності

19:46 11.12.2025
Парламент Австрії засудив систематичні порушення прав людини Росією на тимчасово окупованих територіях України

Парламент Австрії засудив систематичні порушення прав людини Росією на тимчасово окупованих територіях України

19:28 01.12.2025
"Євросолідарність" продовжить блокування трибуни на засіданні Ради – співголова фракції

"Євросолідарність" продовжить блокування трибуни на засіданні Ради – співголова фракції

17:01 21.11.2025
Треба припинити політичні ігрища, парламент воюючої країни має працювати об'єднано – Зеленський

Треба припинити політичні ігрища, парламент воюючої країни має працювати об'єднано – Зеленський

23:10 04.11.2025
Очільник Київської МВА закликав Кличка збільшити фінансування оборони столиці

Очільник Київської МВА закликав Кличка збільшити фінансування оборони столиці

03:24 21.10.2025
Ігнорування Будапештського меморандуму 1994р. позбавляє віри в нові домовленості США та РФ в цьому місті - мільярдер Бренсон

Ігнорування Будапештського меморандуму 1994р. позбавляє віри в нові домовленості США та РФ в цьому місті - мільярдер Бренсон

23:18 23.09.2025
Україна, ЄС та ще 36 країн спільно закликали РФ припинити вбивства та розпочати змістовні переговори - заява

Україна, ЄС та ще 36 країн спільно закликали РФ припинити вбивства та розпочати змістовні переговори - заява

19:12 12.09.2025
Глава МЗС Польщі: закликаємо Угорщину зняти вето на відкриття першого кластера переговорів про вступ України в ЄС

Глава МЗС Польщі: закликаємо Угорщину зняти вето на відкриття першого кластера переговорів про вступ України в ЄС

19:50 28.08.2025
У МЗС України закликали партнерів визнати геноцидом депортацію кримських татар

У МЗС України закликали партнерів визнати геноцидом депортацію кримських татар

20:29 25.08.2025
Українська видавнича асоціація закликає дозволити купувати книги за кошти з держвиплати "Пакунок школяра"

Українська видавнича асоціація закликає дозволити купувати книги за кошти з держвиплати "Пакунок школяра"

ВАЖЛИВЕ

Калмикова анонсувала оплату лікування рубців та шрамів і проєкт щодо лікування залежностей у ветеранів у 2026р.

Кабмін підвищив зарплати для медиків на територіях активних і можливих бойових дій

Кількість госпіталізацій через Covid-19 в Києві зросла в рази за місяць - департамент охорони здоров'я

Кабмін запровадив виплату в 200 тис. грн для випускників медвишів, які працевлаштовуються в селах або прифронтових територіях

Лідери фармринку України заявили про обшуки напередодні анонсованого ними зниження цін на ліки

ОСТАННЄ

Мобільні реабілітаційні команди УЧХ працюють в Одеській області

У Києві відбулася Всеукраїнська конференція щодо розвитку медсестринства

Затримка поставок ліків від недоброякісних постачальників стала однією з основних проблем на фармринку в 2025 році - "Пацієнти України"

УЧХ провів тренінги з підготовки інструкторів з першої психологічної допомоги

МОЗ пропонує знижувати ціни на препарати, строк придатності яких менше 180 днів

Кабмін виділив 37 млн грн на аварійно-відновлювальні роботи у Інституті кардіології ім. Стражеска

Кабмін ухвалив порядок реалізації програми "Скринінг здоров’я 40+", вона запрацює з січня - Свириденко

Два автомобілі MSF постраждали внаслідок російської атаки на Слов'янськ минулого тижня

Україна готова надати повний супровід і підтримку проєктам будівництва та релокації фармвиробництв в Україну – Радуцький

Перший український фармдистриб’ютор отримав страховку "від прильотів", держава готується страхувати фармвиробників - Радуцький

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА