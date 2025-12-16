Лікарі закликали депутатів врегулювати продаж нікотинових паучів

Терміново врегулювати продаж нікотиновмісних виробів, призначених для перорального використання (нікотинові подушечки або нікотинові снюси), і зокрема обмежити вміст нікотину в них на рівні 16,6 млн, з таким закликом до профільного парламентського комітету звернулися ГО "Всеукраїнська асоціація превентивної кардіології та реабілітації" та "Всеукраїнський респіраторний клуб".

"Оскільки за високих рівнів нікотин є токсичним і можете призвести до отруєння й побічних ефектів, ми закликаємо заборонити в Україні нікотинові подушечки із вмістом нікотину понад 16.6 мг та добавками, які містять або утворюють хімічні речовини з канцерогенними, мутагенними та репротоксичними властивостями", – йдеться у листі, до якого приєдналися також понад 50 лікарів та фахівців у сфері кардіології, онкології, пульмунології, респіраторної медицини та профілактики захворювань.

Його автори зазначають, що традиційні форми споживання тютюну як куріння сигарет, самокруток, кальянів поступово замінюються на споживаннях новітніх продуктів без тютюну як електронні сигарети та нікотинові подушечки, і останні – єдині серед усіх нікотинових виробів, які взагалі не регулюються державою, хоча їхнє споживання зростає.

За інформацією лікарської спільноти, зараз в Україні абсолютно вільно доступні до продажу подушечки з будь-яким рівнем нікотину, навіть дозуваннями в 160-170 мг в одній подушечці, що в десятки разів більше, ніж у сигареті, і створює реальну загрозу гострих отруєнь.

Автори звернення посилаються на ВООЗ, яке зазначає про важливість "обмеження концентрації нікотину та заборону добавок, які містять або утворюють хімічні речовини з канцерогенними, мутагенними та репротоксичними властивостями". Це в доповнення таких заходів, як заборона продажу неповнолітнім, вимога розміщення попереджень про шкоду здоров’ю, оподаткування продуктів та комплексне обмеження реклами та просування.

Як повідомлялося, наприкінці жовтня Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування розглянув законопроєкти щодо врегулювання нікотинових паучів – №14110, який передбачає повну заборону таких виробів, та чотири альтернативні до нього, які пропонують державне регулювання та часткові обмеження.

"Під час обговорення прозвучали аргументи, що повна заборона може призвести до переходу ринку в тінь, а отже й до втрати акцизних надходжень до бюджету. Запровадження державного контролю дозволить обмежити вміст нікотину у виробах та заборонити їхнє використання дітьми", – зазначив голова комітету Михайло Радуцький.

За його словами, позиція Міністерства охорони здоров’я – повна заборона нікотинових паучів.

За результатами засідання було домовлено розробити узгоджений компромісний законопроєкт, який врахує пропозиції всіх сторін. Радуцький зазначив, що у фінальному документі варто врахувати позицію військових, які на передовій часто не можуть палити сигарети з міркувань безпеки, і для них паучі є альтернативою.

Зазначалося також, що за останніми дослідженнями, 0,3% дорослих українців і близько 3% дітей вживають такі нікотинові вироби.