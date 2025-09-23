Україна, ЄС та ще 36 країн спільно закликали РФ припинити вбивства та розпочати змістовні переговори - заява

Україна, ЄС та ще 36 країн спільно заявили про єдність у солідарності та спільно закликали РФ припинити вбивства та розпочати змістовні переговори з Україною.

Відповідну заяву від імені України, Європейського Союзу, а також Албанії, Андорри, Австралії, Австрії, Бельгії, Боснії та Герцеговини, Болгарії, Канади, Хорватії, Кіпру, Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Ірландії, Італії, Японії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Монако, Нідерландів, Нової Зеландії, Норвегії, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції та Сполученого Королівства зачитав український міністр закордонних справ Андрій Сибіга на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку у вівторок.

"Міжнародна спільнота повинна залишатися єдиною у вирішенні цих серйозних порушень міжнародного права та у підтримці свободи, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. З цієї причини ми єдині у нашій солідарності та спільно закликаємо Російську Федерацію припинити вбивства та розпочати змістовні переговори з Україною", - йдеться у заяві.

Країни наголосили, що навмисні напади на цивільне населення чи цивільні об'єкти або заподіяння непропорційної шкоди цивільному населенню є воєнним злочином.

"Росія повинна негайно припинити свої невибіркові ракетні та безпілотні атаки на українські міста та селища. Ми знову наголошуємо на необхідності забезпечення відповідальності за найсерйозніші злочини згідно з міжнародним правом", - зачитав Сибіга.