20:29 25.08.2025

Українська видавнича асоціація закликає дозволити купувати книги за кошти з держвиплати "Пакунок школяра"

Українська видавнича асоціація закликає прем’єр-міністра України Юлія Свириденко та Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики дозволити купувати книги за кошти з державної виплати "Пакунок школяра".

"1 вересня буде буквально за тиждень, а одноразова грошова допомога учням перших класів все ще передбачена тільки для канцелярії, одягу та взуття. Була підтримка і від Міністерства культури та стратегічних комунікації, і від профільного парламентського комітету, однак змін досі немає. Між тим, ці зміни нескладні: внести в додаток до відповідної постанови кілька кодів категорії продавця для видавців та книжкових магазинів. Буквально додати три рядки – і разом з олівцями та формою батьки зможуть купувати книжки для своїх першачків", - йдеться в заяві.

В Асоціації сподіваються, що на поточному тижні уряд зможе активізуватися і внести ці зміни.

"Це маленький, але важливий крок до того, щоб читання було підтримано державою не тільки візитами на книжкові ярмарки, але й створенням можливостей для сімей та дітей", - йдеться в заяві.

В свою чергу, в коментарі до публікації голови правління Асоціації, в.о. міністра культури та стратегічних комунікацій України Тетяна Бережна заявила, що уряд працюємо над цим, і питання в технічній реалізації через додаток "Дія".

Як повідомлялося, 7 липня Кабінет міністрів запустив виплату "Пакунок школяра" в розмірі 5 тис. грн на придбання необхідного канцелярського приладдя, дитячого одягу та взуття для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас в офлайн форматі.

У Міністерстві соціальної політики заявили, що завданням програми "Пакунок школяра" є стимулювання родин, які виховують дітей, залишатися в Україні.

6 серпня директорка Українського інституту книги (УІК) Олександра Коваль закликає Кабінет міністрів дозволити купувати книги за кошти з державної виплати "Пакунок школяра".

 

 

