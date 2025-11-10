Інтерфакс-Україна
Події
15:18 10.11.2025

Кравчук виступає за можливість фінансувати видання книг за рахунок програми "1000 годин контенту"

Фото: https://www.rada.gov.ua

Заступниця голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу") виступає за можливість фінансувати видання книг за рахунок програми "1000 годин українського контенту".

"Програма "1000 годин контенту" ще не запрацювала, і є шанс її виписати так, щоб вона була корисною (для книговидавнів - ІФ-У). Я вважаю, що ми можемо порахувати і години читання паперових книг… Було би добре додати в цю програму про український контент можливість давати кошти на паперові і електронні книги", - сказала заступниця голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук(фракція "Слуга народу") на зустрічі Українського інституту книги з представниками видавничої галузі.

Як повідомлялося, під патронатом президента України Володимира Зеленського в 2026 році буде реалізовуватися програма "1000 годин українського контенту". Зокрема, в проєкті державного бюджету на 2026 рік Міністерству культури стратегічних комунікацій передбачено 4 млрд грн на забезпечення стратегічних комунікацій, інформаційної безпеки, заходів з європейської і євроатлантичної інтеграції, національної ідентичності, героїзму, творення та поширення аудіовізуальних творів патріотичного спрямування. Зазначається, що кошти підуть на створення українського культурного продукту: нові фільми, серіали, музика, книги й проєкти, що утверджують українську ідентичність і розповідають світу про Україну. Очікується, що міжнародний пітчинг президентської програми "1000 годин контенту" припаде на травень 2026 року. Оголосити інформацію про умови конкурсу планується найближчим часом, старт подачі заявок на проєкт планується до кінця 2025 року.

Голова Держкіно Андрій Осіпов заявив, що сприймає як недовіру до команди інституції той факт, що програму хочуть провести поза Агентством кіно. Також частина членів комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики висловлювали незгоду з тим, що кошти на цю програму будуть виділятися через Мінкультури, а не безпосередньо для Держкіно.

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики запропонував Міністерству культури і стратегічних комунікацій додати до переліку проєктів, які фінансуватимуться за рахунок програми "1000 годин контенту", переклад українською популярних ігор.

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики запропонував Міністерству культури і стратегічних комунікацій додати до переліку проєктів, які фінансуватимуться за рахунок програми "1000 годин українського контенту", переклад українською популярних ігор.

Джерело: https://www.youtube.com/live/aENR_Ds0-hY?si=ZKkcEVeSbt-oXafx

Теги: #книги #фінансування #кравчук #1000_годин_українського_контенту

