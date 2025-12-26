У Приморському краї РФ пролунали вибухи біля в/ч, відомої воєнними злочинами в Україні, - джерела

Напередодні Різдва Христового вранці 24 грудня у місті Уссурійськ Приморського краю РФ пролунали два вибухи на парковці військової частини 19288 - 80-ї Вітебської Червонопрапорної бригади управління.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили джерела у воєнній розвідці.

Співрозмовник зазначив, що "за усталеною російською традицією, офіційні ворожі джерела не поспішають деталізувати подію". Натомість у повідомленнях тамтешніх ЗМІ йдеться про нібито "хлопок зварювального апарату".

Водночас очевидці події публікують фото та відео з місця інциденту, на яких зафіксовано значну присутність поліції, співробітників ФСБ та пожежних розрахунків. Місцеве населення щиро дивується, чому на ліквідацію наслідків технічної несправності зварювального апарату залучені десятки силовиків, зокрема й представники спецслужб.

Нагадаємо, що окупанти з 80-ої бригади управління ЗС РФ брали активну участь в агресивній війні проти України. Відомі факти здійснення ними військових злочинів, розстрілів цивільного населення на тимчасово окупованих територіях, зокрема і дітей.

"Головне управління розвідки продовжує здійснення святкових заходів в тилу ворога та докладає зусиль, аби в ці різдвяні дні якомога більше російських окупантів стали "хорошими" та холодними, як перший зимовий сніг", - наголосили у ГУР.