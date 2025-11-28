Інтерфакс-Україна
Події
23:44 28.11.2025

Танкери "тіньового флоту" РФ зазнали вибухів у Чорному морі біля узбережжя Туреччини

2 хв читати

Два танкери "тіньового флоту" Росії, які перебувають під міжнародними санкціями за перевезення російської нафти, зазнали майже одночасних вибухів біля узбережжя Чорного моря в Туреччині, повідомляє Bloomberg.

"Перший танкер, 900-футовий Kairos, почав тонути після вибуху. Другий корабель, Virat, також зазнав удару та випускає дим. Причини інциденту наразі невідомі, проводиться рятувальна операція для обох суден", - зазначено в повідомленні.

Обидва судна входять до сотень інших, залучених для продовження постачання російської нафти після вторгнення Росії в Україну. Kairos перебуває під санкціями Великої Британії та ЄС, Virat – під санкціями США та ЄС.

"Kairos – танкер класу Suezmax, попередній рейс якого проходив з російського порту Новоросійськ до Парадіпу в Індії з вантажем нафти Urals. На момент інциденту він прямував назад до російського порту для завантаження наступного вантажу. Virat був порожнім і більшу частину року стояв на заході Чорного моря після того, як 10 січня потрапив до чорного списку Офісу контролю іноземних активів США", - йдеться в повідомленні.

В свою чергу міністерство транспорту та інфраструктури Туреччини у власному дописі, оприлюдненому в соціальній мережі Х зазначило: "Порожній танкер KAIROS, що прямував до російського порту Новоросійськ, за 28 миль від нашого узбережжя, загорівся через зовнішній вплив, стан 25 осіб на борту задовільний, наші рятувальні підрозділи були направлені в регіон для евакуації моряків, і процес продовжується".

Після вибухів на танкерах операції проводяться в повній координації з турецькими відповідними установами. На місце події були негайно відправлені швидкісні евакуаційні катери KEGM-10 та KEGM-9, буксир KURTARMA-12 та судно аварійного реагування NENE HATUN.

" 25 членів екіпажу на борту KAIROS були врятовані нашим катером KEGM-10. Повідомляється, що 20 членів екіпажу на борту судна VIRAT перебувають у доброму стані. На місці події працюють бригади берегової охорони", зазначив міністр транспорту та інфраструктури Туреччини Абдулкадір Уралоглу.

Джерела: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-11-28/oil-tanker-at-risk-of-sinking-after-mine-strike-near-turkey?utm_source=website&utm_medium=share&utm_campaign=copy

https://x.com/denizcilikgm/status/1994429720255934579?s=46

https://x.com/a_uraloglu/status/1994508311329173805?s=46

Теги: #танкери #вибухи #туреччина #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:44 28.11.2025
Віткофф, як очікується, відвідає Москву у першій половині наступного тижня, каже Пєсков

Віткофф, як очікується, відвідає Москву у першій половині наступного тижня, каже Пєсков

10:50 28.11.2025
Орбан повідомив, що прямує з візитом до Росії

Орбан повідомив, що прямує з візитом до Росії

10:31 28.11.2025
Лубінець: Росія проводить цілеспрямоване ІПСО для дестабілізації ситуації в державі

Лубінець: Росія проводить цілеспрямоване ІПСО для дестабілізації ситуації в державі

05:47 28.11.2025
Окупанти планують перемістити 400 дітей із Запорізької області до Росії під виглядом відпочинку

Окупанти планують перемістити 400 дітей із Запорізької області до Росії під виглядом відпочинку

20:35 25.11.2025
Ердоган запропонував провести прямі переговори між Україною та Росією в Стамбулі

Ердоган запропонував провести прямі переговори між Україною та Росією в Стамбулі

18:28 19.11.2025
Туреччина готова обговорювати з РФ пропозиції, які пришвидшать припинення вогню - Ердоган

Туреччина готова обговорювати з РФ пропозиції, які пришвидшать припинення вогню - Ердоган

18:01 19.11.2025
Туреччина вважає за доцільне відновити Стамбульський процес переговорів з ширшим спрямуванням розв’язання проблем - Ердоган

Туреччина вважає за доцільне відновити Стамбульський процес переговорів з ширшим спрямуванням розв’язання проблем - Ердоган

10:51 19.11.2025
Єрмак із Туреччини: Перебуваю на зв'язку представниками адміністрації Трампа, зокрема з Віткоффом

Єрмак із Туреччини: Перебуваю на зв'язку представниками адміністрації Трампа, зокрема з Віткоффом

11:07 18.11.2025
Віткофф прилетить до Туреччини для зустрічі з Зеленським в середу – ЗМІ

Віткофф прилетить до Туреччини для зустрічі з Зеленським в середу – ЗМІ

09:43 18.11.2025
Зеленський відвідує у вівторок Іспанію, а завтра - Туреччину

Зеленський відвідує у вівторок Іспанію, а завтра - Туреччину

ВАЖЛИВЕ

Окупанти атакували Дніпропетровську область, загинули двоє цивільних

Зеленський підписав указ про звільнення Єрмака з посади керівника Офісу президента

Зеленський знову закликав до єдності, бо іншого вибору немає та іншої України не буде

Зеленський доручив СБУ провести аналіз ситуації в правоохоронній системі та в регіонах

Зеленський у суботу проведе консультації з тими, хто може очолити ОП

ОСТАННЄ

В КИЄВІ ЧУТНО ВИБУХИ ТА РОБОТУ ППО

Рубіо може пропустити зустріч глав МЗС НАТО в Брюсселі на тлі напруженої ситуації довкола плану Трампа щодо України

Єрмак пішов у відставку напередодні поїздки до Маямі для переговорів з командою Трампа, Умєров поїде замість нього

УЗАГАЛЬНЕННЯ: Відставка Андрія Єрмака

Трамп заявив про скасування 92% указів Байдена, підписаних через автопідпис

Сирський за підсумками поїздки на Харківщину: наші підрозділи утримують визначені рубежі, посилюють вогневий вплив на ворога

Помер чоловік, поранений унаслідок удару російського дрона по автівці в Білозерці Херсонської області — ОВА

Сибіга привітав рішення Бундестагу збільшити підтримку України до 11,5 млрд євро на 2026 рік

У Немишлянському районі Харкова через ворожу атаку поранено людину

ВМС України: На аеродромі Саки уражено командно-диспетчерський пункт окупантів, місця зберігання ударних БпЛА та кілька об’єктів ППО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА