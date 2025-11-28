Танкери "тіньового флоту" РФ зазнали вибухів у Чорному морі біля узбережжя Туреччини

Два танкери "тіньового флоту" Росії, які перебувають під міжнародними санкціями за перевезення російської нафти, зазнали майже одночасних вибухів біля узбережжя Чорного моря в Туреччині, повідомляє Bloomberg.

"Перший танкер, 900-футовий Kairos, почав тонути після вибуху. Другий корабель, Virat, також зазнав удару та випускає дим. Причини інциденту наразі невідомі, проводиться рятувальна операція для обох суден", - зазначено в повідомленні.

Обидва судна входять до сотень інших, залучених для продовження постачання російської нафти після вторгнення Росії в Україну. Kairos перебуває під санкціями Великої Британії та ЄС, Virat – під санкціями США та ЄС.

"Kairos – танкер класу Suezmax, попередній рейс якого проходив з російського порту Новоросійськ до Парадіпу в Індії з вантажем нафти Urals. На момент інциденту він прямував назад до російського порту для завантаження наступного вантажу. Virat був порожнім і більшу частину року стояв на заході Чорного моря після того, як 10 січня потрапив до чорного списку Офісу контролю іноземних активів США", - йдеться в повідомленні.

В свою чергу міністерство транспорту та інфраструктури Туреччини у власному дописі, оприлюдненому в соціальній мережі Х зазначило: "Порожній танкер KAIROS, що прямував до російського порту Новоросійськ, за 28 миль від нашого узбережжя, загорівся через зовнішній вплив, стан 25 осіб на борту задовільний, наші рятувальні підрозділи були направлені в регіон для евакуації моряків, і процес продовжується".

Після вибухів на танкерах операції проводяться в повній координації з турецькими відповідними установами. На місце події були негайно відправлені швидкісні евакуаційні катери KEGM-10 та KEGM-9, буксир KURTARMA-12 та судно аварійного реагування NENE HATUN.

" 25 членів екіпажу на борту KAIROS були врятовані нашим катером KEGM-10. Повідомляється, що 20 членів екіпажу на борту судна VIRAT перебувають у доброму стані. На місці події працюють бригади берегової охорони", зазначив міністр транспорту та інфраструктури Туреччини Абдулкадір Уралоглу.

