У двох районах Миколаєва зникло світло після атаки РФ

Внаслідок атаки РФ є відключення електроенергії у Миколаївському та Вознесенському районах.

"Є відключення у Миколаївському та Вознесенському районах. Станом на зараз без постраждалих. Всі служби працюють", - написав він у телеграмі.

Повітряну тривогу в регіоні оголосили о 22:10. Про перший звук вибуху о 22:18 повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Джерела: https://t.me/mykolaivskaODA/17372

https://t.me/senkevichonline/15425

