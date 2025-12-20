06:37 20.12.2025
У двох районах Миколаєва зникло світло після атаки РФ
Внаслідок атаки РФ є відключення електроенергії у Миколаївському та Вознесенському районах.
"Є відключення у Миколаївському та Вознесенському районах. Станом на зараз без постраждалих. Всі служби працюють", - написав він у телеграмі.
Повітряну тривогу в регіоні оголосили о 22:10. Про перший звук вибуху о 22:18 повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
Джерела: https://t.me/mykolaivskaODA/17372
https://t.me/senkevichonline/15425