14:24 12.11.2025

Правоохоронці викрили на викраденні продуктів начальницю їдальні однієї з в/ч на Київщині

Правоохоронці викрили начальницю їдальні однієї з військових частин на Київщині, яка організувала систематичне викрадення продуктів, призначених для харчування військовослужбовців, загальна сума вже задокументованих фактів перевищує 3 млн грн, повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР).

"Жінка залучила до злочинної діяльності інструктора їдальні та водія частини. За її вказівками вони не використовували частину продуктів під час приготування страв, а накопичували їх для подальшого продажу. Викрадене вивозили службовим автомобілем до місць збуту. Схема діяла щонайменше з січня 2025 року. Загальна сума лише задокументованих фактів викрадення становить понад 3 млн грн", - йдеться у повідомленні ДБР у Телеграм-каналі у середу.

Через розкрадання продуктів у частині погіршилася якість харчування, надходили численні скарги від військовослужбовців. Працівники ДБР провели обшуки, під час яких вилучили понад 600 кг м’яса, 80 кг риби, 60 кг ковбаси, 110 кг сиру, 12 кг масла та інші продукти на суму близько 160 тис. грн. На місці було затримано начальницю їдальні, інструктора та водія.

