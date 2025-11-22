Інтерфакс-Україна
Події
14:33 22.11.2025

ДБР заявляє про відсутність тиску на працівників Бюро, зокрема фігурантами справи "Мідас"

ДБР заявляє про відсутність тиску на працівників Бюро, зокрема фігурантами справи "Мідас"

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) не виявили наявність тиску, впливу чи вказівок в інтересах сторонніх осіб на працівників Бюро. Такими є попередні висновки перевірки інформації, яка з’явилася у ЗМІ після спецоперації НАБУ та САП і оприлюднення відповідних аудіозаписів, повідомляє пресслужба ДБР.

Як зазначається, за ініціативи директора Державного бюро розслідування 14 листопада 2025 року Головне слідче управління ДБР внесло до ЄРДР відомості за ознаками можливого вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368 (отримання неправомірної вигоди у великому розмірі або за попередньою змовою групою осіб, чи пов’язане з вимаганням) та ч. 3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень правоохоронцем, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.

Слідчими перевірено інформацію, оприлюднену медіа, зокрема щодо: можливого отримання неправомірної вигоди окремими працівниками ДБР за доступ до даних про перебіг та перспективи розслідувань; можливого тиску на окремих посадовців; можливого проведення обшуків "на замовлення" фігурантів кримінального провадження у так званій "справі МІДАС", розслідування якої веде НАБУ.

"Наразі допитано вже понад 30 осіб, проведено 12 впізнань за фотознімками, скеровано  19 запитів. З’ясовано, що відвідування деякими фігурантами справи НАБУ будівлі ДБР було викликане обставинами, повʼязаними  з розслідуванням окремого кримінального провадження", - повідомила пресслужба Бюро.

Там також зазначили, що "особливо ретельно" перевірено можливий вплив фігурантів справи "Мідас" на співробітників ДБР.

"За результатами розслідування встановлено: жодного тиску, впливу чи вказівок в інтересах сторонніх осіб на працівників ДБР не здійснювалося, будь-які дії за проханням фігурантів справи НАБУ не вчинялися", - заявили у ДБР.

"Аналіз наявних у засобах масової інформації діалогів вказує лише на бажання фігурантів отримати доступ до слідчих органів, а не на реальні факти впливу чи досягнуті домовленості", - стверджує Бюро.

Про отримані у ході проведеного ДБР розслідування результати поінформовано голову ТСК Верховної Ради України із наданням вичерпної інформації про встановлені факти та проведенні слідчі дії.

Досудове розслідування триває. Заплановано проведення додаткових слідчих та процесуальних дій для остаточного спростування або підтвердження іншої інформації, яка з’являється у медіа та стосується працівників Державного бюро розслідувань.

Як повідомлялося, 10 листопада НАБУ та САП повідомили про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики, яка отримала назву "Мідас". Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації, учасники якої вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". "Енергоатом" підтвердив проведення слідчих дій у компанії 10 листопада.

Серед встановлених НАБУ учасників схеми "Мідас" є член Національного енергорегулятора (НКРЕКП) Сергій Пушкар, бізнесмен Тимур Міндіч, ексвиконавчий директор з фізичного захисту та безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов та ексрадник міністра енергетики, а раніше заступник голови ФДМУ Ігор Миронюк.

Як повідомив екс-глава "Укренерго" Володимир Кудрицький, в ході слухання справи у суді з’ясувалося, що Миронюк мав вплив на народних депутатів з тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, "яка не мала жодних претензій до "Енергоатома". Також Кудрицький заявляв, що Миронюк мав вплив на ДБР і йому доповідали в жовтні, ще до вручення йому підозри, про перебіг досудового розслідування у ряді кримінальних справ.

