00:34 05.12.2025

59% українців покладають відповідальність за корупційний скандал в енергетиці на уряд та президента – опитування

Новини про розслідування Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) щодо корупції в енергетиці (справа "Мідас") привернули значну увагу українців: 59% респондентів відповіли, що чули про це, і ще 24% — що чули, але без подробиць, такі результати дослідження компанії Info Sapiens, проведеного з 15 по 28 листопада.

"Найбільше відповідальності за цю справу населення покладає на чинну владу (у опитуванні вказані як уряд Юлії Свириденко та президент Володимир Зеленський) – 59%, а 40% — на безпосередніх учасників корупційної схеми", – йдеться у пресрелізі Info Sapiens.

Згідно з ним, чверть опитаних вважає, що у цій ситуації винне НАБУ, яке займається політичним переслідуванням, вибірковим правосуддям та піар-активністю, а ще 9% було важко відповісти на це запитання, яке передбачало множинний вибір варіантів.

Як зазначається у релізі, 24% українців відповіли, що вони покращили своє ставлення до НАБУ, тоді як 12% — погіршили.

У той же час, згідно з опитуванням, після інформації про цю справу стосовно президента України ставлення до президента покращилося у 9% респондентів, тоді як погіршилося у майже половини – 48%.

"Ймовірно, що ця справа вплинула на загальну політичну оцінку ситуації в Україні. Частка тих, хто вважає, що справи в Україні в цілому розвиваються у правильному напрямку, впала з 38% у жовтні до 32% у листопаді. На противагу, зросла — з 47% до 53% — частка тих, кому здається, що країна рухається неправильним шляхом", – зазначається у релізі.

Згідно з ним, спостерігається негативна динаміка довіри до президента Володимира Зеленського: вдруге з початку повномасштабного вторгнення Росії частка тих, хто не довіряє, зрівнялася з часткою тих, хто довіряє, показавши 49% і 48% відповідно (відмінність знаходиться в межах статистичної похибки), тоді як місяцем раніше ці показники складали відповідно 60% та 36%.

Омнібус - щомісячне національне репрезентативне опитування, яке проводиться методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка дослідження – 1 000 інтерв’ю. Info Sapiens декларує, що теоретична похибка вибірки не перевищує 3,1% з вірогідністю 0,95%.

Джерело: https://www.sapiens.com.ua/ua/publication-single-page?id=370

