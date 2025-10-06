Інтерфакс-Україна
Події
20:10 06.10.2025

МАГАТЕ повідомляє про серію вибухів неподалік периметру ЗАЕС

Спостерігачі Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомили, що чули серію вибухів приблизно в 1,25 км від периметру Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) в окупованому місті Енергодар Запорізької області.

"Сьогодні команда МАГАТЕ на ЗАЕС почула кілька серій вхідних і вихідних обстрілів з околиць станції. ЗАЕС повідомила, що дві серії влучили в 1,25 км від периметра станції", - йдеться у повідомленні МАГАТЕ на соціальній платформі Х у понеділок.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що обстріли збільшують ризики ядерної безпеки на ЗАЕС, яка вже майже два тижні не має зовнішнього електропостачання.

Як повідомлялось, Гроссі продовжує обговорення з Україною та РФ детальних пропозицій щодо відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), яка протягом останніх десяти днів покладалася на резервне електропостачання.

 

Теги: #вибухи #магате #заес

