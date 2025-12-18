Інтерфакс-Україна
Події
10:52 18.12.2025

Зеленський вважає несправедливим запропонований США компроміс з поділу ЗАЕС на трьох

Зеленський вважає несправедливим запропонований США компроміс з поділу ЗАЕС на трьох
Президент України Володимир Зеленський назвав несправедливою пропозицію Сполучених Штатів Америки використовувати окуповану Росією Запорізьку атомну станцію (ЗАЕС) спільно США, Україною та РФ.

"США запропонували компроміс, як вони вважають, що станція якимось чином повинна існувати, працювати і в якихось пропорціях ділитися на трьох. Я їм сказав, довго дискутував на цю тему, що я вважаю це несправедливим. Питання не тільки в тому, що це наша станція. Питань багато різних", – сказав Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів у четвер.

Серед таких питань президент України назвав, зокрема, мілітаризацію ЗАЕС, недотримання безпечних умов її перебування, відсутність безпечного доступу до електроживлення та достатніх обсягів води для роботи.

"Питання не тільки електрики чи грошей. Є питання доступу до станції. Питання в тому, що вона досі мілітаризована і перебуває в небезпечній ситуації. Немає доступу до води, електрики тощо. Питання також в тому, що наші люди там працюють і мають працювати. Зараз їх небагато, бо станція не працює, а коли вона працюватиме, там буде більша команда українських спеціалістів - де вони будуть жити? Це багато різних на сьогодні питань, які треба погоджувати, знімати", – зазначив Зеленський.

Він також звернув увагу на потребу у великих капіталовкладеннях для відновлення самої ЗАЕС та Каховської ГЕС, підрив якої у червні 2023 року здійснили росіяни, таким чином позбавивши станцію нормальних умов для охолодження реакторів.

"Питання: а хто буде зараз відновлювати станцію? Тому що там великі гроші треба вкладати. Також ця станція пов’язана з питанням відбудови дамби на окупованих територіях. Повинна бути дамба, яку підірвали руські (росіяни – ІФ-У). А хто буде за це платити зараз? Тобто питань більше, ніж відповідей", – резюмував президент.

Під час відповіді він вкотре наголосив, що Запорізька АЕС це українська станція.

"Це наша станція. Руські, безумовно, вважають, що це їхня станція, тому що вони її окупували. Вони не визнають ні правила, ні право", – підкреслив Зеленський.

Теги: #поділ #заес #зеленський

