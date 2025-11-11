Генштаб: Уражено Саратовський НПЗ, АТ "Морской нєфтяной термінал" у Феодосії і низку об’єктів на ТОТ Донеччини

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у вівторок вранці про ураження низки важливих об'єктів ворога на території РФ та на тимчасово окупованій території, зокрема, про ураження Саратовський НПЗ та феодосійського "Морской нєфтяной термінал".

"В рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 11 листопада підрозділи Сил оборони України уразили Саратовський НПЗ у Саратовській області РФ. Підприємство випускає понад 20 видів нафтопродуктів – бензини, мазут, дизельне пальне, вакуумний газойль, сірку технічну і т.і. Задіяне у забезпеченні потреб російської окупаційної армії", - йдеться у повідомленні Генштабу у Телеграмі.

Зазначається, що була зафіксована серія вибухів, після яких у районі цілі спостерігалась масивна пожежа. Результати влучань уточнюються.

"Також уражено АТ "Морской нєфтяной тєрмінал" (ФЕОДОСІЯ, АР Крим, ТОТ) - ключовий вузол постачання ПММ морським шляхом на Кримський півострів та тимчасово окуповані території півдня України", - інформують у Генштабі.

Повідомляється, що було зафіксовано влучання в резервуари на території об'єкту. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Також, за повідомленням, на ТОТ Донецької області, завдано ураження по складу матеріально-технічних російських загарбників у Донецьку та зосередження живої сили у районі Очеретиного. Ударні БпЛА досягли районів цілей. Результати уточнюються.