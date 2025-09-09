Інтерфакс-Україна
Події
10:54 09.09.2025

Внаслідок вибухів в російському місті Пенза виведено з ладу ще два газогони - джерела

1 хв читати
Внаслідок вибухів в російському місті Пенза виведено з ладу ще два газогони - джерела

У РФ 8 вересня в результаті серії вибухів в російському місті Пенза виведено з ладу єдину систему магістральних нафтопроводів.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела в Головному управлінні розвідки Міноборони України, щонайменше чотири вибухи в Желєзнодорожньому районі м. Пенза прогуркотіли близько 4 години ранку. Внаслідок цього дві труби магістрального газогону з пропускною здатністю 2 млн барелів на добу припинили функціонування. Крім того, згідно з інформацією джерела в українській розвідці, на цій же локації пошкоджено ще дві труби газогону регіонального значення.

За кілька годин після вибухів, з метою приховати справжні причини надзвичайної події, в місцевих ЗМІ зʼявилася інформація про нібито "планові навчання" на нафтогазових обʼєктах спільно з екстреними та спеціальними службами. Окупанти закликали місцевих мешканців зберігати спокій та не реагувати на інформацію про вибухи в місцевих пабліках.

Обидва уражені газогони забезпечували діяльність військових обʼєктів РФ, що задіяні у повномасштабній агресії рф проти України.

Теги: #вибухи #газогін #рф

