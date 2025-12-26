СБУ зірвала замах ФСБ на офіцера ГУР у Києві

Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла замовному вбивству офіцера Головного управління розвідки Міністерства оборони України, агента ФСБ затримано.

"За результатами багатоетапної спецоперації у Києві викрито агента фсб, який намагався ліквідувати українського воїна в центральній частині міста. Співробітники СБУ затримали кілера "на гарячому", коли він дістав пістолет і прицілився у військового ГУР МО в одному із столичних закладів", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі в п’ятницю.

Як встановило розслідування, замах на вбивство вчинив 28-річний громадянин центральноазійської країни. Ворог завербував фігуранта на його батьківщині, коли той шукав легкі заробітки в телеграм-каналах.

"За інструкцією рашистів агент, видаючи себе за туриста, прибув до України й спочатку зупинився у Первомайську на Миколаївщині. Там він придбав декілька смартфонів та SIM-карти, які регулярно змінював для законспірованих сеансів зв’язку з фсб. Згодом іноземець виїхав до Києва, отримав від куратора фото потенційної "цілі", її орієнтовні геолокації та координати схрону, з якого забрав пістолет з набоями", - повідомляє СБУ.

За фізичну розправу над офіцером йому пообіцяли $50 тис. та легалізацію в одній з країн ЄС.

Як повідомляється, на місці замаху на українського розвідника у затриманого вилучено зброю з боєприпасами та смартфон із доказами його контактів з ФСБ.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на умисне вбивство); ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору); ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.