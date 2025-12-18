Зеленський: Партнери з ЄС проінформували, що рішення про фіндопомогу може бути прийняте до кінця року

Європейські партнери України заявили про можливість прийняття рішення про фінансування потреб України вже до кінця поточного року, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Проінформували наші партнери, що рішення може бути прийняте до кінця року. Цього року, звичайно", - сказав Зеленський на пресконференції у четвер у Брюсселі, де проходить засідання Європейської ради, відповідаючи на питання, коли потрібно, щоб європейські лідери ухвалили фінальне рішення щодо фінансування для України.