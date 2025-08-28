Інтерфакс-Україна
Події
19:50 28.08.2025

У МЗС України закликали партнерів визнати геноцидом депортацію кримських татар

1 хв читати
У МЗС України закликали партнерів визнати геноцидом депортацію кримських татар

Заступниця міністра закордонних справ України Мар’яна Беца закликала іноземні держави визнати депортацію кримських татар у 1944 році геноцидом.

"Питання Криму є центральним у російській агресії. Разом з тим також є важливим і визнання депортації кримських татар геноцидом. Це надзвичайно важливо, тому що це також про злочини і про відновлення справедливості", - сказав він на 4-му Міжнародному форумі Експертної мережі Міжнародної Кримської платформи у четвер в Києві.

Беца подякувала партнерам, особливо парламентарям з Польщі, Естонії, Чехії та Нідерландів за відповідні рішення щодо визнання сталінської депортації геноцидом кримськотатарського народу.

Теги: #татари #крим #заклик #мзс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:04 28.08.2025
У МЗС України наголошують на важливості припинення вогню: інакше дуже важко відкривати шлях до дипломатії

У МЗС України наголошують на важливості припинення вогню: інакше дуже важко відкривати шлях до дипломатії

19:12 28.08.2025
Угорському послу вручено ноту протесту у відповідь на дискримінацію Угорщиною угорської меншини в Україні - Сибіга

Угорському послу вручено ноту протесту у відповідь на дискримінацію Угорщиною угорської меншини в Україні - Сибіга

15:07 28.08.2025
МЗС Великої Британії викликало російського посла після пошкодження будівлі Британської Ради в Києві – ЗМІ

МЗС Великої Британії викликало російського посла після пошкодження будівлі Британської Ради в Києві – ЗМІ

13:03 27.08.2025
Туск призначить заступника голови МЗС радником, щоб усунути помічників Навроцького від переговорів щодо України

Туск призначить заступника голови МЗС радником, щоб усунути помічників Навроцького від переговорів щодо України

11:50 26.08.2025
ССО уразили об'єкти логістики на ТОТ Криму

ССО уразили об'єкти логістики на ТОТ Криму

23:28 25.08.2025
МЗС засуджує включення портів Бердянська та Маріуполя до переліку портів РФ і закликало ІМО відреагувати

МЗС засуджує включення портів Бердянська та Маріуполя до переліку портів РФ і закликало ІМО відреагувати

20:29 25.08.2025
Українська видавнича асоціація закликає дозволити купувати книги за кошти з держвиплати "Пакунок школяра"

Українська видавнича асоціація закликає дозволити купувати книги за кошти з держвиплати "Пакунок школяра"

23:51 24.08.2025
Сибіга про допис Сіярто: Енергетична безпека Угорщини у ваших власних руках

Сибіга про допис Сіярто: Енергетична безпека Угорщини у ваших власних руках

07:54 23.08.2025
МЗС застерегло білоруську владу від наближення до кордону і провокування ЗС України під час військових навчань

МЗС застерегло білоруську владу від наближення до кордону і провокування ЗС України під час військових навчань

06:20 22.08.2025
Ексглава МЗС Литви: атакою на американський завод РФ відкрито принижує США

Ексглава МЗС Литви: атакою на американський завод РФ відкрито принижує США

ВАЖЛИВЕ

Вже 19 загиблих у Києві

Генпрокурор: В Україні за час війни загинуло понад 15 тис. мирних жителів

Ляєн: Україні потрібні гарантії безпеки, які перетворять її на сталевого дикобраза

Зеленський доручив МЗС з'ясувати всі факти щодо рішення Угорщини заборонити в'їзд військовому

Ердоган у розмові із Зеленським: Туреччина готова зробити все можливе для сприяння контактам на високому рівні заради миру

ОСТАННЄ

МЗС Ізраїлю висловило співчуття у зв'язку з атакою РФ по Києву

Директорка "Грант Торнтон" Чала та Ярема з секретаріату Кабміну увійшли до складу наглядової ради "Укрпошти"

Порошенко назвав запізнілим, але правильним рішення визнати УПЦ (МП) афілійованою з РПЦ

Україна організує важливі заходи на полях 80-ї сесії Генасамблеї ООН - Зеленський

Нічний обстріл Києва зміцнив рішучість Канади сприяти припиненню війни в Україні з наданням їй гарантій безпеки - прем’єр

Старший детектив НАБУ Буздиган став заступником директора БЕБ

Раді рекомендують її зняти заборону довічно засудженим залишати колонію за виняткових обставин через рішення КС

Нардеп Іонушас: На необхідності вдосконалення відповідальності військових наполягають самі командири в/ч

Російський обстріл завдав пошкоджень головному офісу та відділенням ОТП Банку в Україні

РФ посилює атаки на енергетику України – глава Міненерго

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА