У МЗС України закликали партнерів визнати геноцидом депортацію кримських татар

Заступниця міністра закордонних справ України Мар’яна Беца закликала іноземні держави визнати депортацію кримських татар у 1944 році геноцидом.

"Питання Криму є центральним у російській агресії. Разом з тим також є важливим і визнання депортації кримських татар геноцидом. Це надзвичайно важливо, тому що це також про злочини і про відновлення справедливості", - сказав він на 4-му Міжнародному форумі Експертної мережі Міжнародної Кримської платформи у четвер в Києві.

Беца подякувала партнерам, особливо парламентарям з Польщі, Естонії, Чехії та Нідерландів за відповідні рішення щодо визнання сталінської депортації геноцидом кримськотатарського народу.