23:10 04.11.2025

Очільник Київської МВА закликав Кличка збільшити фінансування оборони столиці

Очільник київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко закликав мера столиці Віталія Кличко збільшити фінансування потреб безпеки та оборони Києва з 1 млрд грн до 5 млрд. 

"Я публічно підіймаю перед мером Кличком питання захисту енергообʼєктів столиці. Тих обʼєктів, які у власності громади. Цього тижня Київрада перерозподілятиме 5 млрд грн бюджету громади. Я публічно звернувся, щоб направити їх на потреби безпеки та оборони, на захист від дронів. Сьогодні Кличко героїчно всіх переміг і заявив про плани виділити близько 1 млрд", - написав Ткаченко в телеграмі.

За його словами, того статус захисту, який є зараз, недостатньо. У міста був час і є кошти, вказав глава МВА.

"5 млрд пропозиції проти 1 млрд погодженого - ось їхні безпекові пріоритети. Добре, ми не горді і попросимо ще раз. Пане мер, прийміть вольове рішення направити кошти не на асфальт, а на захист енергообʼєктів та нову, захищену генерацію. Якщо на ППО не вбачаєте доцільним, то хоча б так", - підкреслив Ткаченко.

Як повідомлялося, громада Києва може збільшити фінансування програми "Захисник Києва" на 1 млрд грн. для Сил безпеки та оборони, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

