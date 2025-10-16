Інтерфакс-Україна
17:10 16.10.2025

Начальника новоутвореної Одеської МВА Лисака представили в Одесі

Фото: https://t.me/odeskaODA/11819

Заступник керівника Офісу президента Віктор Микита за дорученням президента України офіційно представив в Одесі в четвер начальника новоутвореної Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака, повідомив глава Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"З нами в Одесі сьогодні були начальник Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Андрій Гнатов та віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Одесити отримали чіткий сигнал, що Одеса у фокусі державної уваги. І наша спільна мета: посилення оборони, ефективне управління містом, допомога людям", - написав Кіпер за результатами заходу.

Віен повідомив, що після офіційної частини разом з Лисаком та секретарем Одеської міської ради Ігорем Ковалем поспілкувався з журналістами та відповів "на всі запитання, які хвилюють одеситів".

"Лисак - бойовий офіцер, справжній професіонал і патріот, який добре знає своє рідне місто й усвідомлює всі загрози, з якими стикається Одеса щодня. Президент України чітко заявив: Одеса потребує більшої уваги. І ця увага буде. Через посилення ППО, підтримку армії, захист інфраструктури та підтримка мешканцям міста", - додав Кіпер.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський 15 жовтня підписав указ про утворення в місті Одеса військової адміністрації та розпорядження про призначення її керівником Сергія Лисака, який раніше був на посаді глави Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

За день до того Зеленський підписав указ про позбавлення громадянства України міського голови Одеси Геннадія Труханова, який, як виявилось, є громадянином РФ та має діючий закордонний паспорт країни-агресора, що ґрунтується на доказовій базі Служби безпеки України.

Труханов заявив, що планує продовжувати виконання своїх повноважень доки міська рада припинить їх. Також він заявив, що припинення його українського громадянства є "фальсифікацією" і планує звернутися з позовами до українських судів, а також до Європейського суду з прав людини. Раніше він неодноразово спростовував наявність у нього громадянства РФ, і що його на предмет його наявності його нібито перевіряли всі відповідні органи України.

