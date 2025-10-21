Ігнорування Будапештського меморандуму 1994р. позбавляє віри в нові домовленості США та РФ в цьому місті - мільярдер Бренсон

Британський мільярдер Річард Бренсон закликає США і Велику Британію виконати свої зобов’язання за Будапештським меморандумом і підтримати Україну максимально.

"Якщо договорам та угодам між країнами можна довіряти, США та Велика Британія повинні дотримуватися початкового Будапештського меморандуму та дати українцям усе необхідне, щоб витіснити Росію з України, як сказав президент Трамп, перш ніж відповісти на останній дзвінок Путіна. Це єдиний спосіб для України повернути свою територію та покласти край цьому жорстокому вторгненню", - написав він в соцммережі Х.

На думку мільярдера, "якщо США та Росія продовжуватимуть ігнорувати Будапештський меморандум 1994 року, як, заради всього святого, можна очікувати, що Україна матиме будь-яку віру в ще один Будапештський меморандум, підписаний у тому ж місті між Росією та Сполученими Штатами? Вони не можуть".

Бренсон припустив, що президент США Дональд Трамп може невдовзі зустрітися з Володимиром Путіним в Будапешті для спільного вирішення долі України. "Це те саме місто, де США, Велика Британія та Росія зібралися разом 31 рік тому, щоб дати Україні залізобетонні гарантії того, що її територіальна цілісність буде поважатися та захищатися в межах існуючих кордонів в обмін на відмову від третини світової ядерної зброї (Росії!)", - пише він.

Мільярдер підкреслив, що Україна довіряла США та Британії, передавши всю свою ядерну зброю Росії та приєдналася до Договору про її нерозповсюдження.

"Протягом 20 років Путін фактично розірвав Будапештський меморандум, проігнорував обіцянку Росії, вторгся та анексував Крим. У 2022 році повномасштабне вторгнення Росії в Україну нарешті розвіяло всі сумніви щодо імперської жадібності Путіна", - зазначив він.

Джерело: https://x.com/richardbranson/status/1980336759667048952