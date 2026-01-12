У зоні підвищеного ризику будинки з верхньою розводкою труб опалення - голова Дарницької РДА

Фото: https://t.me/Oleksandr_Kovtunov/

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації Олександр Ковтунов повідомив про критичні зони, де технічні особливості не дозволяють системі опалення працювати ефективно.

Зокрема, в десяти будинках під управлінням КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району" застосована верхня розводка труб, що проходять через технічні поверхи. "Коли електроенергія подається на короткий термін (менше 3-5 годин), теплоносій не встигає достатньо прогріти систему. В таких випадках, щоб уникнути замерзання та поривів мереж, комунальникам доводиться зливати воду. Ми провели переговори з ДТЕК Київські електромережі і маємо домовленість про збільшення тривалості подачі напруги для цих об’єктів, щоб система могла стабільно гріти оселі", - повідомив Ковтунов у телеграм.

У 16 будинках у житловому масиві на вулиці Зарічній через недостатній тиск у мережах "Київтеплоенерго" циркуляція була заслабкою. Як повідомив очільник району, сьогодні прийнято рішення тимчасово обмежити подачу гарячої води в цих будинках, що дозволить перенаправити весь наявний ресурс теплоносія виключно на систему опалення, щоб підвищити температуру в квартирах.

Третя критична зона - повністю електрифіковані будинки на вулиці Кам’янській (№ 123, 125-г, 126-б, 127, 127-а), при цьому наразі лінія цих будинків підключена до джерела, яке тимчасово не має можливості генерувати електроенергію. Як повідомив Ковтунов, фахівці ДТЕК до кінця дня намагаються переключити дані будинки на інше джерело.

"Щодо загальної ситуації зі світлом у районі: під час екстрених відключень графік у середньому становив 2 години зі світлом та 10 без нього для будинків, які підключити до електромережі. Наразі плани ДТЕК — виходити на режим 3 години зі світлом та 7 без світла", - повідомив Ковтунов.