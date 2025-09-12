Глава МЗС Польщі: закликаємо Угорщину зняти вето на відкриття першого кластера переговорів про вступ України в ЄС

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав Угорщину зняти вето щодо переговорів України про вступ в ЄС та наголосив на необхідності скоординованого тиску на Будапешт.

"Тільки скоординований тиск на Угорщину може принести результати. Ми знову закликаємо Угорщину скасувати заборону на розподіл коштів з Європейського фонду миру для держав-членів та України. Також закликаємо Угорщину зняти вето на початок переговорів щодо першого кластера", - сказав він на спільній пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою.

Глава МЗС додав, що Польща "з нетерпіння чекаємо на прийняття України до сім'ї ЄС, як тільки будуть виконані критерії".

Сікорський зазначив, що Польща прагне розширити військове співробітництво з Україною, в тому числі в оборонному секторі, за допомогою двостороннього фінансування, яке вже доступне, а також за допомогою інструменту Європейського Союзу SAFE.

"Польща має стати найбільшим бенефіціаром, отримавши 47 мільярдів євро, і частина цих коштів буде використана для спільних проєктів", - сказав Сікорський.