15:27 16.09.2025

Питання більших обмежень для російськомовних книг потребує детального опрацювання - Свириденко

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко у відповідь на петицію заявила, що внесення змін до законодавства про обмеження друку, розповсюдження та просування російськомовної книжкової продукції в Україні можливе за умови більш детального опрацювання із залученням широкого кола експертів.

"Внесення змін до законодавства з метою його доповнення можливе за умови більш детального та грунтовного опрацювання порушеного вами питання із залученням широкого кола експертів", - йдеться у відповіді Свириденко на петицію.

Також прем'єр звернула увагу, що на сьогодні обмеження не застосовуються до видавничої продукції, що ввозиться фізичними особами не з метою розповсюдження, за умови дотримання сукупності таких вимог: ввезення видавничої продукції здійснюється в ручній поклажі або супроводжуваному багажі; загальна кількість видавничої продукції не перевищує 10 примірників; видавнича продукція не включена до Реєстру видавничої продукції антиукраїнського змісту.

Також зазначається, що Державний комітет України з питань телебачення і радіомовлення забезпечує реалізацію цього закону "Про видавничу справу" шляхом надання (відмови у наданні, припинення дії) дозволу на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, випущеної у світ державною мовою держави-агресора. 

Також в уряді нагадали, що згідно закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" встановлено, що книжкові видання в Україні видаються та розповсюджуються державною мовою або мовами корінних народів України, офіційними мовами Європейського Союзу.

Зокрема, книжкові видання можуть видаватися та розповсюджуватися іншими мовами у таких випадках: книжкове видання, видане в Україні або ввезене в Україну у встановленому законодавством порядку, містить виключно твори мовою оригіналу або в перекладі на державну мову, мови корінних народів України, офіційні мови ЄС; книжкове видання видано на замовлення органів державної влади України в інтересах національної безпеки, відсічі російської агресії проти України і не підлягає продажу чи поширенню в інший спосіб через мережу книгорозповсюдження в Україні; книжкове видання видано до 1 січня 2023 року, крім видань, розповсюдження яких заборонено відповідно до закону "Про видавничу справу".

Як повідомлялося, 28 серпня петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом обмежити друк, розповсюдження та просування російськомовної друкованої та електронної книжкової продукції в Україні набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська, коментуючи дану петицію на етапі збору підписів, заявила, що поширення російськомовної книжкової продукції в умовах війни є викликом культурній безпеці, але заборона розповсюдження буде порушувати Конституцію України. Коментуючи іншу пропозицію петиції щодо обмеження ввезення на територію України продукції російською мовою - не більше однієї одиниці на особу, Івановська заявила, що не вважає, що держава має заходити настільки глибоко в особистий простір людини.

 

