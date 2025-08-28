Інтерфакс-Україна
15:58 28.08.2025

Петиція до Кабміну про обмеження друку і розповсюдження російськомовної книги набрала 25 тис. голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом обмежити друк, розповсюдження та просування російськомовної друкованої та електронної книжкової продукції в Україні набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петиція була подана 28 травня і станом на 28 серпня набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

"Дана петиція є закликом до поширення національної ідеї та захисту від культурної експансії з боку російської федерації. У зв’язку з агресією російської федерації проти України, масовою інформаційною та культурною експансією держави-агресора, звертаюся до Кабінету міністрів України з проханням Ініціювати внесення наступних змін до чинного законодавства", - йдеться в петиції.

Зокрема, автор петиції пропонує ввести обмеження (не більше 0,01% із загального накладу українською мовою) на друк книг, журналів, посібників, довідників, періодичних та будь-яких інших друкованих видань російською мовою на території України та ввести відповідальність для видавництв і друкарень.

Також пропонується ввести обмеження на видання електронної продукції російською мовою на території України та ввести відповідальність для фізичних та юридичних осіб, що дотичні до видання та розповсюдження даної продукції.

Крім того, пропонується: заборонити розповсюдження продукції російською мовою на території України у будь-який спосіб (мережа книгарень, онлайн-платформи, ярмарки тощо); заборонити участь продукції російською мовою, створеної або представленої українськими юридичними чи фізичними особами на міжнародних книжкових виставках від імені України; заборонити видання, перевидання та переклад творів російських авторів, а також авторів з країн-союзників Росії, російською мовою.

Серед іншого, автор хоче обмежити ввезення на територію України продукції російською мовою (не більше однієї одиниці продукції на особу), та ввести адміністративну відповідальність у вигляді штрафу (не менше 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян на один примірник понад встановленні обмеження).

Також пропонується запровадити експертну перевірку книжкової продукції, перекладів текстів авторів інших країн на наявність пропаганди, як і самих авторів перевіряти на співпрацю із ворогом, та його проросійських поглядів.

Серед пропозицій  - зобов’язати видавництва та друкарні звітувати у публічному просторі про видану та надруковану ними продукцію для того, щоб кожен охочий міг простежити чи не порушуються норми законодавства України.

Як повідомлялося, уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська, коментуючи дану петицію на етапі збору підписів, заявила, що поширення російськомовної книжкової продукції в умовах війни є викликом культурній безпеці, але заборона розповсюдження буде порушувати Конституцію України. Коментуючи іншу пропозицію петиції щодо обмеження ввезення на територію України продукції російською мовою - не більше однієї одиниці на особу, Івановська заявила, що не вважає, що держава має заходити настільки глибоко в особистий простір людини.

Теги: #російськомовний #друк #книги #петиція

