Петиція про демонтаж всіх засклених балконів та кондиціонерів з історичних фасадів в Києві не набрала необхідних для розгляду голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом заборонити та демонтувати всі засклені балкони та кондиціонери з історичних фасадів в столиці не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петицію було подано 2 жовтня і станом на 1 грудня вона набрала 1,4 тис. голосів із 6 тис. необхідних.

"Київ - це столиця нашої великої держави, одне з найкрасивіших міст східної Європи з потенціалом бути на рівні багатьох європейських міст, але місто зовсім не переймається за вигляд культурної спадщини – кожен другий будинок в історичному центрі Києва має засклений балкон. Поки в інших містах нашої країни та Європи це вже давно заборонено, в Києві це все ще вважається нормою. Таке сміття на фасаді - це зміна автентичного вигляду будівлі", - йшлося у петиції.

У зв’язку з цим, автор петиції звертався до столичної влади із закликом заборонити "знущання з історичної архітектури міста" склити балкони і розміщувати кондиціонери на фасадах історичних будівель.