10:48 30.11.2025

Петиція із закликом перейменувати один із проспектів Києва на честь Віталія Кличка набрала лише 450 голосів

Петиція із закликом перейменувати один із проспектів Києва на честь Віталія Кличка набрала лише 450 голосів
Фото: https://t.me/vitaliy_klitschko

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом перейменувати проспект Маршала Рокосовського у столиці на проспект Віталія Кличка не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петицію було подано 1 листопада і станом на 30 листопада вона набрала лише 457 голосів із 6 тис. необхідних.

"Відповідно до закону "Про географічні назви" та закону "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та заборону пропаганди їхньої символіки", а також з метою подальшої дерусифікації топоніміки столиці, пропоную перейменувати проспект Маршала Рокосовського у місті Києві на проспект Віталія Кличка", - йшлося у петиції.

На думку автора петиції, ім’я Віталія Кличка широко відоме в Україні та за її межами як чемпіона світу з боксу, громадського та політичного діяча, що сприяло б формуванню позитивного іміджу міста Києва.

