Петиція із закликом перейменувати один із проспектів Києва на честь Віталія Кличка набрала лише 450 голосів

Фото: https://t.me/vitaliy_klitschko

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом перейменувати проспект Маршала Рокосовського у столиці на проспект Віталія Кличка не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петицію було подано 1 листопада і станом на 30 листопада вона набрала лише 457 голосів із 6 тис. необхідних.

"Відповідно до закону "Про географічні назви" та закону "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та заборону пропаганди їхньої символіки", а також з метою подальшої дерусифікації топоніміки столиці, пропоную перейменувати проспект Маршала Рокосовського у місті Києві на проспект Віталія Кличка", - йшлося у петиції.

На думку автора петиції, ім’я Віталія Кличка широко відоме в Україні та за її межами як чемпіона світу з боксу, громадського та політичного діяча, що сприяло б формуванню позитивного іміджу міста Києва.