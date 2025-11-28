Інтерфакс-Україна
17:15 28.11.2025

Громадське обговорення проєктів книг оновленого Цивільного кодексу наближається до фіналу — Стефанчук

Повний комплект проєктів книг оновленого Цивільного кодексу оприлюднено на сайті Верховної Ради, повідомив спікер українського парламенту Руслан Стефанчук.

"Усі матеріали, підготовлені робочою групою в межах рекодифікації цивільного законодавства, зібрані в одному розділі на сайті парламенту", — написав Стефанчук у Фейсбуці у п’ятницю.

За його словами, робоча група працювала над оновленням Цивільного кодексу з 2020 року.

"Перші дві книги — "Загальна частина" та "Особисті права" — уже ухвалені парламентом у першому читанні (№ 14056 і № 14057). Інші книги перебувають на етапі громадського обговорення", — зазначив голова Верховної Ради.

Він запросив громадян, експертів і професійну спільноту взяти участь в обговоренні проєктїв оновлених книг Цивільного кодексу та надсилати свої пропозиції. Кінцеві терміни подання пропозицій до книг 4, 6 і 8 — до 1 грудня, до книги 3 — до 9 грудня, до книги 9 — до 16 грудня, до книг 5 і 7 — до 23 грудня 2025 р.

"Оновлення Цивільного кодексу — важливий етап правової модернізації України та приведення цивільного законодавства у відповідність до сучасних світових стандартів", — підкреслив Стефанчук.

