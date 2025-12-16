Інтерфакс-Україна
Економіка
19:16 16.12.2025

У Раді коаліції озвучили варіант ухвалення закону про SEPA з відкладеним набуттям чинності

Варіант ухвалення закону про приєднання України до єдиного європейського платіжного простору SEPA з нормою про набуття ним чинності після вступу України до Європейського Союзу було озвучено на засіданні Ради коаліції, повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

"Сьогодні Данило Гетманцев на засіданні Ради коаліції запропонував ухвалити закон про SEPA з нормою про набуття ним чинності в момент приєднання України до Європейського Союзу", – сказала вона на заході Cashless Day 2025: European Integration Track, який організувала цього тижня Європейська бізнес асоціація.

За словами депутатки, попередня редакція законопроєкту щодо SEPA готувалася близько пів року за участі Міністерства фінансів, Національного банку України, учасників ринку та профільних асоціацій і отримала позитивний висновок експертів Ради Європи, однак була відкликана після зміни уряду.

Василевська-Смаглюк зазначила, що нині політичного потенціалу чинного уряду недостатньо для повторного внесення законопроєкту до Верховної Ради, водночас можливим залишається варіант поступової імплементації SEPA до вступу України в ЄС.

Серед основних проблемних питань вона назвала реєстри фізичних осіб і трастів, а також інститут викривача у сфері протидії відмиванню коштів, наголосивши, що для бізнесу приєднання до SEPA має переважно позитивні наслідки.

Крім того депутатка повідомила, що в межах плану законопроєктних робіт на 2026 рік передбачено підготовку законопроєкту щодо імплементації регламенту ЄС №751 від 2015 року про обмеження міжбанківських комісій (інтерчейндж), а також зміни до законодавства у сфері банківської таємниці та регулювання віртуальних активів з урахуванням вимог MiCA (регулювання ЄС щодо ринків криптоактивів).

 

Теги: #парламент #sepa

