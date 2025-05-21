Приєднання до SEPA може принести бізнесу і населенню Україні до EUR100 млн на рік – ІЕД

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) оцінює потенційний економічний ефект від приєднання України до SEPA для бізнеса і населення від EUR70 млн до EUR100 млн на рік за рахунок здешевлення транзакцій в євро.

"За умови збереження поточних обсягів платежів потенційна економія для фізичних та юридичних осіб від переходу до SEPA може становити від EUR70 до EUR100 млн", - зазначає ІЕД в аналітичній записці за травень.

Уточняється, що наведені оцінки є орієнтовними. Для них використовувалося дослідження Світового банку для країн Західних Балкан, яке показало, що вартість переказу на суму 20000 євро між ЄС та цими країнами становила у 2023 році в середньому 0,3% порівняно із 0,02% для такого ж платежу в межах ЄС.

ІЕД додав, що аналіз тарифів чотирьох українських банків із найбільшими залишками вкладів юридичних осіб в іноземній валюті показує, що вартість платежу у EUR20 тис. є нижчою за EUR60 (0,3%), але є набагато більшою за EUR4 (0,02%), які є типовими для переказів в межах ЄС. Лише мінімальні комісії українських банків за платіж поза межами акційних пропозицій становлять $20-30.

Моніторинг тарифів на перекази з Польщі, Німеччини, Чехії та Італії до України, що проводить Світовий банк, показує, що станом на листопад 2024 року вартість переказу у національній валюті країни відправлення (EUR140, 860 злотих, 3800 чеських крон) коливалась від 1 до 10% і вище. При цьому найдорожчі перекази відображали високі фіксовані комісії ряду банків, що робили невигідним переказ таких сум через банківські перекази. Втім, у кожній країні існували варіанти переказів із загальною вартістю до 2%. При цьому вартість переказу із більшою сумою (EUR345, 2150 злотих та 9550 крон) була нижчою у відсотковому виразі, й найвигідніші варіанти переказу були за вартістю близькими до 1% від суми.

Експерти також нагадують дані НБУ, згідно з якими у зовнішній торгівлі України платежі у євро із країнами ЄС становили до EUR46 млрд (понад EUR16 млрд експорту товарів і послуг та понад EUR29 млрд імпорту) у 2024 році. Також до України надійшло у 2024 році понад EUR1,8 млрд переказів з країн ЄС через банки та міжнародні платіжні системи.

В ІЕД порівняли, що Молдова оцінила свою короткострокову вигоду від приєднання до SEPA у EUR12 млн. Водночас обсяги зовнішньої торгівлі України перевищують відповідні показники Молдови більш ніж у дев’ять разів, а грошові перекази - у шість разів.

На думку експертів, приєднання до SEPA може надати Україні доступ до внутрішнього ринку ЄС у сфері фінансових послуг ще до її офіційного вступу до Євросоюзу.

Зазначається, що зниження трансакційних витрат може зменшити обсяг неформальних переказів між Україною та ЄС і стимулювати ширше використання євро в торгівлі. SEPA також здатна пришвидшити рух коштів між Україною та ЄС, покращити фінансову ліквідність і підвищити ефективність бізнесу, зокрема для компаній з активними європейськими зв’язками.

Також, провадження стандартів SEPA сприятиме безпеці та прозорості платежів, зменшивши ризики шахрайства.

Як повідомлялось, у квітні Кабінет міністрів схвалив пакет законопроєктів, прийняття яких є обов’язковою умовою для приєднання України до єдиної зони європлатежів SEPA, а Національний банк України планує подати заявку на приєднання України до SEPA в другому півріччі 2025 року після внесення необхідних законодавчих змін.

Приєднання України до SEPA дозволить громадянам та бізнесу здійснювати перекази в EUR між 36 європейськими країнами - учасницями надзвичайно швидко, без додаткових комісій та за чітко встановленими правилами.

У кінці 2024 року та на початку 2025 року до SEPA приєднались Албанія, Чорногорія, Північна Македонія та Молдова. Банки та інші платіжні установи з цих країн можуть почати проводити перші перекази SEPA пізніше цього року. Сербія та Косово також подали заявки.