Інтерфакс-Україна
Події
21:28 17.12.2025

Кабмін схвалив законопроєкти щодо приєднання України до SEPA – Мінфін

2 хв читати
Кабмін схвалив законопроєкти щодо приєднання України до SEPA – Мінфін

Кабінет міністрів схвалив кілька законопроєктів щодо приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA), повідомляє Міністерство фінансів.

"Це - стратегічний крок до інтеграції у європейський фінансовий простір, яким вже користуються понад 500 млн людей та бізнес у 42 країнах Європи. Законопроєкти спрямовані на приведення українського законодавства у сфері запобігання відмиванню доходів і фінансуванню тероризму у відповідність до стандартів ЄС та FATF, що є невід’ємною складовою виконання зобов’язань України в рамках євроінтеграційного процесу", - йдеться в публікації на сайті установи в середу.

Документами, зокрема, передбачається створення Реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб під адмініструванням Мінфіну. Реєстр міститиме лише IBAN, ПІБ власника та назву банку, тоді як інформація про залишки коштів, рух по рахунках або вміст сейфів до нього не включатиметься.

Доступ до цих даних матимуть лише уповноважені державні органи, зокрема Держфінмоніторинг, АРМА, НАЗК, органи прокуратури, Національне антикорупційне бюро (НАБУ), Бюро економічної безпеки (БЕБ), Державне бюро розслідувань (ДБР), Національна поліція та Служба безпеки (СБУ), виключно через захищені канали в межах розслідування серйозних злочинів.

Документи також передбачають запровадження Реєстру кінцевих бенефіціарних власників трастів, удосконалення процедури верифікації бенефіціарів юридичних осіб та посилення контролю за доброчесністю власників фінустанов.

Крім того, пропонується розширити коло суб’єктів первинного фінансового моніторингу та посилити захист викривачів у цій сфері. У міністерстві уточнили, що положення щодо функціонування реєстрів рахунків та бенефіціарів трастів набудуть чинності лише з моменту вступу України до ЄС тоді як інші норми - після прийняття та офіційного опублікування законів.

За оцінками Мінфіну, щорічна економія на міжнародних переказах після приєднання до SEPA складе EUR70-100 млн. Для близько 120 тис. малих та середніх підприємств, які регулярно експортують товари та послуги до ЄС, середня економія становитиме близько EUR4 тис. на рік для однієї компанії. Також очікується, що зниження транзакційних витрат та стимулювання експорту ІТ-послуг, що додасть до 0,3% ВВП за паритетом купівельної спроможності у перший рік після запуску SEPA переказів.

"Вступ до SEPA - це важливий крок до європейської інтеграції та цифрової відкритості України, прозорості та нових можливостей для громадян та бізнесу", - додали в Мінфіні.

 

Теги: #кабмін #законопроєкти #sepa

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:10 17.12.2025
Кабмін перерозподілив кошти на компенсації для придбання житла ще понад 200 ветеранам з інвалідністю

Кабмін перерозподілив кошти на компенсації для придбання житла ще понад 200 ветеранам з інвалідністю

19:16 16.12.2025
У Раді коаліції озвучили варіант ухвалення закону про SEPA з відкладеним набуттям чинності

У Раді коаліції озвучили варіант ухвалення закону про SEPA з відкладеним набуттям чинності

11:39 16.12.2025
Кабмін оновив правила профадаптації ветеранів, членів їхніх родин і родин загиблих Захисників

Кабмін оновив правила профадаптації ветеранів, членів їхніх родин і родин загиблих Захисників

11:09 16.12.2025
Кабмін звільнив заступника міністра економіки Телюпу

Кабмін звільнив заступника міністра економіки Телюпу

08:59 15.12.2025
Уряд запускає відбір кандидатів до наглядових рад ключових енергетичних компаній – прем'єрка

Уряд запускає відбір кандидатів до наглядових рад ключових енергетичних компаній – прем'єрка

08:51 11.12.2025
Кабмін виділив 37 млн грн на аварійно-відновлювальні роботи у Інституті кардіології ім. Стражеска

Кабмін виділив 37 млн грн на аварійно-відновлювальні роботи у Інституті кардіології ім. Стражеска

08:44 11.12.2025
Кабмін призначив Петрука заступником міністра економіки і Пивоварова - держсекретарем Мінекономіки

Кабмін призначив Петрука заступником міністра економіки і Пивоварова - держсекретарем Мінекономіки

22:37 10.12.2025
Кабмін виділив 30,8 млн грн на ліквідацію наслідків ракетно-дронової атаки РФ в Тернополі - Свириденко

Кабмін виділив 30,8 млн грн на ліквідацію наслідків ракетно-дронової атаки РФ в Тернополі - Свириденко

21:24 10.12.2025
Кабмін затвердив положення про інформсистему "Пульс вступу" для моніторингу виконання зобовʼязань з євроінтеграції

Кабмін затвердив положення про інформсистему "Пульс вступу" для моніторингу виконання зобовʼязань з євроінтеграції

21:20 10.12.2025
Кабмін затвердив політику "зимового вступу" до вишів на "нульовий курс"

Кабмін затвердив політику "зимового вступу" до вишів на "нульовий курс"

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Робота з відновлення енергопостачання в регіонах "має бути оперативною, і відповідальність за це персональна"

Зеленський: Заяви РФ щодо продовження війни у 2026 р. потребують сміливості наших партнерів

"Слуга народу" обрала новим лідером партії першого віцеспікера парламенту Корнієнка - Арахамія

Рішення саміту ЄС матимуть наслідки як для України, так і для самого Союзу

Шмигаль: Підписано низку нових домовленостей з Німеччиною на понад EUR1,2 млрд

ОСТАННЄ

США та РФ на вихідних в Маямі обговорять шляхи припинення війни в Україні - ЗМІ

У Франції за запитом ДБР провели обшуки в ексгенпрокурора Піскуна

Україна виконала норматив призначення суддів за програмою Ukraine Facility

Свириденко анонсувала оновлення подання заяв до Реєстру збитків через Дію

Уже 32 постраждалих через ворожу атаку Запоріжжя

Мерц підтвердив намір використати заморожені російські активи для фінансування ЗСУ

Європарламент проголосував за "військовий Шенген"

Дунайська комісія ухвалила рішення щодо реєстру збитків від агресії РФ на Нижньому Дунаї – віцепрем’єр

США призупинили санкції проти низки російських банків

Президент Чехії після розмови із Зеленським: в наших спільних інтересах, щоб угода принесла Україні гідний мир

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА