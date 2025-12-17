Кабмін схвалив законопроєкти щодо приєднання України до SEPA – Мінфін

Кабінет міністрів схвалив кілька законопроєктів щодо приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA), повідомляє Міністерство фінансів.

"Це - стратегічний крок до інтеграції у європейський фінансовий простір, яким вже користуються понад 500 млн людей та бізнес у 42 країнах Європи. Законопроєкти спрямовані на приведення українського законодавства у сфері запобігання відмиванню доходів і фінансуванню тероризму у відповідність до стандартів ЄС та FATF, що є невід’ємною складовою виконання зобов’язань України в рамках євроінтеграційного процесу", - йдеться в публікації на сайті установи в середу.

Документами, зокрема, передбачається створення Реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб під адмініструванням Мінфіну. Реєстр міститиме лише IBAN, ПІБ власника та назву банку, тоді як інформація про залишки коштів, рух по рахунках або вміст сейфів до нього не включатиметься.

Доступ до цих даних матимуть лише уповноважені державні органи, зокрема Держфінмоніторинг, АРМА, НАЗК, органи прокуратури, Національне антикорупційне бюро (НАБУ), Бюро економічної безпеки (БЕБ), Державне бюро розслідувань (ДБР), Національна поліція та Служба безпеки (СБУ), виключно через захищені канали в межах розслідування серйозних злочинів.

Документи також передбачають запровадження Реєстру кінцевих бенефіціарних власників трастів, удосконалення процедури верифікації бенефіціарів юридичних осіб та посилення контролю за доброчесністю власників фінустанов.

Крім того, пропонується розширити коло суб’єктів первинного фінансового моніторингу та посилити захист викривачів у цій сфері. У міністерстві уточнили, що положення щодо функціонування реєстрів рахунків та бенефіціарів трастів набудуть чинності лише з моменту вступу України до ЄС тоді як інші норми - після прийняття та офіційного опублікування законів.

За оцінками Мінфіну, щорічна економія на міжнародних переказах після приєднання до SEPA складе EUR70-100 млн. Для близько 120 тис. малих та середніх підприємств, які регулярно експортують товари та послуги до ЄС, середня економія становитиме близько EUR4 тис. на рік для однієї компанії. Також очікується, що зниження транзакційних витрат та стимулювання експорту ІТ-послуг, що додасть до 0,3% ВВП за паритетом купівельної спроможності у перший рік після запуску SEPA переказів.

"Вступ до SEPA - це важливий крок до європейської інтеграції та цифрової відкритості України, прозорості та нових можливостей для громадян та бізнесу", - додали в Мінфіні.