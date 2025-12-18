Інтерфакс-Україна
20:51 18.12.2025

Мексика продовжить підтримувати дипломатичні ініціативи України для досягнення миру — Стефанчук

Мексика підтримуватиме дипломатичні ініціативи України для досягнення миру, повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Провів телефонну розмову з головою Палати депутатів Конгресу Мексики Кенією Лопес Рабадан… Погодилися, що справедливий і тривалий мир можливий лише на основі Статуту ООН, поваги до суверенітету й територіальної цілісності України. Почув запевнення, що Мексика і надалі підтримуватиме дипломатичні ініціативи, спрямовані на досягнення миру, а також підтвердження розуміння того, що Україна прагне справедливості та безпеки", — написав Стефанчук у Фейсбуці у четвер.

Він зазначив, що Мексика є важливим партнером України і її позиція надзвичайно цінна на міжнародній арені.

За його словами, створення у Конгресі Мексики групи дружби з Україною — однією з перших у новому скликанні, є важливим сигналом для подальшої міжпарламентської взаємодії. Стефанчук також розповів про домовленість поглиблення діалогу між парламентами задля підтримки мирних зусиль.

"Окремо обговорили питання повернення незаконно депортованих українських дітей. Запросив Мексику долучитися до Міжнародної коаліції за їхнє повернення — щонайменше в статусі спостерігача", — розповів спікер.

Стефанчук та Рабадан підтвердили взаємну зацікавленість у продовженні прямих контактів і обмінялися запрошеннями.

"Запросив пані Лопес Рабадан здійснити візит до України як важливий та історичний крок у розвитку відносин між нашими країнами",— додав голова Верховної Ради.

 

Теги: #стефанчук #парламент #мексика

