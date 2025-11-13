США ввели санкції проти десяти казино в Мексиці

Фото: Unsplash

Адміністрація президента США Дональда Трампа запровадила санкції проти десяти гральних закладів Мексики, за версією американської сторони, пов'язаних із наркокартелями, повідомляє в четвер Bloomberg.

"Санкції, введені в четвер Управлінням з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США, спрямовані проти 27 фізичних і юридичних осіб, пов'язаних із так званим організованим злочинним угрупованням "Хайса". За даними Міністерства фінансів США, угруповання використовує свій вплив на ресторани та гральні сайти, а також інші підприємства, для відмивання доходів від незаконного обігу наркотиків. Як заявило міністерство, угруповання діє за згодою картелю "Сіналоа". Крім санкцій, спрямованих проти угруповання "Хайса", Мережа з боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США опублікувала проєкт правила, яке відключить 10 мексиканських казино від фінансової системи США", - передає агентство.

Зазначається, що до списку також потрапили кілька фізосіб. Їхню кількість не називають.

У міністерстві фінансів США заявили про причетність фігурантів списку до відмивання грошей та інших злочинів у Мексиці, а також у Європі.

Цей крок послідував за діями, зробленими мексиканським урядом днем раніше для розслідування зв'язків казино з мережами відмивання грошей. Президент Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що розслідування є частиною дій її уряду з ослаблення фінансової могутності складних злочинних мереж, що підживлюють бандитське насильство по всій Мексиці.

"Сполучені Штати і Мексика спільно борються з відмиванням грошей у гральному секторі Мексики... Наше послання тим, хто підтримує картелі, чітке: ви будете притягнуті до відповідальності. Ми дякуємо уряду Мексики за міцне партнерство в цих зусиллях", - заявив глава Управління по боротьбі з тероризмом і фінансовою розвідкою Міністерства фінансів США Джон Герлі.

