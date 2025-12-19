ЄС буде посилювати тиск на РФ, 20-й пакет санкцій буде прийнятий на початку 2026 року – висновки саміту ЄС

Лідери Європейського Союзу заявляють про подальший тиск на РФ з метою припинення війни, яку вона веде проти України і розраховують, що 20-й пакет санкцій буде ухвалено на початку 2026 року.

"ЄС залишається рішучим підтримувати та посилювати тиск на Росію, щоб вона припинила свою жорстоку війну агресії та розпочала змістовні переговори щодо миру. У цьому контексті Європейська рада закликає Раду ЄС продовжити роботу над новим пакетом санкцій з метою його якомога швидше прийняття після його представлення на початку 2026 року. Вона також наголошує на важливості подальшої координації з G7 та іншими однодумцями щодо санкцій, а також подальшого посилення заходів протидії обходу санкцій", - йдеться у висновках засідання Європейської ради, ухвалених за результатами обговорення.

Лідери також підсумували зусилля, спрямовані на обмеження операцій тіньового флоту Росії, які "фактично зменшили російські енергетичні доходи, та вітає нещодавнє прийняття нових санкцій з цією метою".

"Європейська рада закликає держави-члени до подальших скоординованих дій та співпраці з партнерами G7, також стосовно портових та прибережних держав, а також щодо держав прапора третіх країн та всіх учасників екосистеми тіньового флоту, з метою подальшого зменшення російських енергетичних доходів та продовження вирішення значних ризиків, які створює тіньовий флот", - зазначається в документі.