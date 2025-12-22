Україна готує санкційний пакет проти осіб, що працюють із російським ВПК, зокрема проти осіб з Китаю, - Зеленський

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

До кінця 2025 року Україна готує ще кілька санкційних рішень, буде щонайменше один пакет санкцій проти осіб, що працюють із російською воєнною промисловістю, і не лише проти осіб з Росії, але, зокрема, і з Китаю, а також проти тих, хто виправдовує російську агресію, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Готуємо до кінця цього року ще кілька санкційних рішень проти російських суб’єктів і тих, хто допомагає російській агресії. Буде щонайменше один пакет санкцій проти осіб, що працюють із російською воєнною промисловістю, і це не тільки особи з Росії, але, зокрема, і з Китаю. Готуємо ще санкційні кроки й проти тих, хто виправдовує російську агресію та просуває російський вплив засобами масової культури, і проти спортсменів, які використовують свої спортивні кар’єри та увагу людей до спорту для глорифікації російської агресії", - написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

Також він повідомив, що Україна працює з європейськими структурами щодо деталей 20-го пакета санкцій ЄС. Президент наголосив, що головним завданням європейських санкцій є розширення тиску на енергетичні активи Путіна та пов’язаних із ним олігархів.

"Готується також новий санкційний пакет Канади – дякую за цю роботу. Україна продовжить і процеси синхронізації санкцій: відповідні рішення РНБО України та укази – незабаром", - зауважив Зеленський.