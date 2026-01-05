Greenville ввів в експлуатацію 15,4 тис. кв. м житла у 2025 р.

Група компаній Greenville у 2025 році ввела в експлуатацію 15,4 тис. кв. м житла у Львові та продовжує реалізацію двох проєктів у столиці, повідомила її пресслужба агентству "Інтерфакс-Україна".

"У 2025 році у Львові ми фактично підійшли до завершення житлового комплексу Greenville Park Lviv. Побудовано за рік 15 435,6 кв. м (276 квартир). У листопаді 2025 ввели в експлуатацію фінальний будинок комплексу, отже зараз всі житлові будинки Greenville Park Lviv повністю здані. Зараз тривають завершальні роботи з будівництва паркінгу - це фінальний етап реалізації проєкту", - повідомила керівниця департаменту продажів Greenville у Львові Юлія Білень.

За її словами, аспект інклюзивності був закладений у проєкт Greenville Park Lviv ще до повномасштабної війни, зокрема були передбачеі безбар’єрні входи, зручні планування, доступні місця загального користування. Однак під час будівництва вносилися важливі зміни.

"Так, з першими блекаутами ми оперативно відкоригували технічні рішення. Зокрема, у найвищому 20-поверховому будинку забезпечили резервне електроживлення. Будинок обладнали генератором, який гарантує роботу ліфтів та місць загального користування під час вимкнень електроенергії", - пояснює Білень.

Шодо проєктів компанії у столиці, то в ЖК бізнес-класу Greenville Park і Greenville на Печерську будуються багатоярусні підземні паркінги у стилобатній частині, укриття, також є генератори. Заходи щодо інклюзивності передбачені ДБН "Інклюзивність будівель і споруд": пандуси, вказівники з написами шрифтом Брайля, голосовий супровід ліфтів тощо. Також функціонує система дотягування кабіни ліфта до найближчого поверху, яка убезпечує від застрягання під час екстрених відключень електроенергії.

"Ми намагаємося притримуватися принципу "8/80": коли територія житлового комплексу однаково комфортна для 8-річної дитини та 80-річного пенсіонера. Таке середовище передбачає широкі пішохідні зони, пандуси, ліфти з широкою вхідної частиною, навігацію, голосовий супровід, освітлення тощо", - пояснила керівниця київських проєктів Greenville Наталія Дубик.

Greenville - вертикально інтегрована група компаній, яка провадить діяльність у сфері відновлювальної енергетики та житлової і комерційної нерухомості понад 20 років. За даними порталу новобудов ЛУН, девелоперську діяльність компанія веде у Києві та Львові, з 2010 року введено в експлуатацію 45 будинків, на етапі будівництва 6 будинків.