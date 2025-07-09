Інтерфакс-Україна
Події
17:36 09.07.2025

Greenville розпочала будівництво нового житлового проєкту у передмісті Львова

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Greenville розпочала будівництво нового житлового проєкту у передмісті Львова

Девелоперська корпорація Greenville розпочала реалізацію ЖК Greenville Prostir (м.Лисиничі, вул.Освітня, 2) поблизу Львова, повідомила її пресслужба.

"Ми намагаємося не просто будувати черговий житловий комплекс, а створити нову атмосферу львівського передмістя: затишну, комфортну для людей і водночас сучасну та інноваційну. Проєкт масштабний - майже 10 га території. Передбачено 40 будинків, продумана інфраструктура, двори без автомобілів, 4-поверхова забудова, широкий спектр квартир", - повідомив керівник проєкту Олег Козуб.

Загалом у 40 будинках передбачається 1518 квартир із індивідуальним опаленням.  Є підземний паркінг з ліфтом на 794 паркомісця, передбачено укриття, об’єкт має високий ступінь енергоефективності (В). Щодо внутрішнього наповнення, за проєктом тут буде облаштована паркова зона для активного дозвілля, коворкінг-зона, лаунж-простір, місця для гри в шахи і настільний теніс, дитячі та спортивні майданчики, футбольне поле, розвинута комерційна інфраструктура.

Будівництво комплексу стартувало в квітні 2025. На сьогодні у першому будинку вже повністю готовий фундамент, виконуються каркасно-монолітні роботи, зведено два поверхи. На ділянці, де розташований другий будинок, завершені земельні роботи, почалося будівництво.

Компанія повідомила, що квартири на цьому етапі вже можна купувати з першим внеском у 30%, вартість стартує від 1110 у.о/м.кв. Об’єкт зареєстровано як МОН (майбутній об'єкт нерухомості), отже регулюється законом №2518-ІХ "Про гарантування речових прав на об’єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому". 

Введення в експлуатацію першого будинку заплановане на третій квартал 2026 року.

Заснована у 2007 Greenville  2007 року працює в Львівській та Київській областях, наразі здано в експлуатацію 44 будинки, на стадії будівництва ще сім. Серед портфельних проєктів Greenville - комплекси комфорт-класу у Львові ("Greenville Park Lviv", "Greenville House", "Місто трав" та "Добра оселя"), курортний готель "Лісова пісня" в Трускавці та два проєкти бізнес-класу в Києві: Greenville Park та "Greenville на Печерську". 

Теги: #greenville #львів #будівництво

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