У Кременчуку після ворожій атаки знаходять нерозірвані касетні боєприпаси – мер

Унаслідок російського комбінованого ракетно-дронового удару по Кременчуку Полтавської області в ніч на вівторок у місті знаходять нерозірвані касетні ракетні суббоєприпаси, повідомив міський голова Віталій Малецький.

"На території міста виявляють нерозірвані касетні боєприпаси з російських ракет! Помітивши такі, не наближайтеся і не торкайтеся їх – вони можуть вибухнути в будь-який момент!.. Обов’язково розкажіть про небезпеку дітям, адже ці боєприпаси мають сріблястий колір, схожі на м’ячі і можуть привертати увагу малечі", - написав він у Телеграмі.

Як повідомлялось, в ніч на вівторок під масованою атакою росіян опинилася енергетична інфраструктура у Кременчуцькому та Лубенському районах, повідомив начальник Полтавської ОВА Володимир Когут. Зафіксовано влучання та падіння уламків у Кременчуцькому та Лубенському районах, постраждали адмінбудівлі місцевих підприємств енергетичного сектору. У Лубенському районі унаслідок атаки без світла залишилися 1471 побутових та 119 юридичних абонентів. Підрозділі ДСНС та енергетики працюють над подоланням наслідків атаки.