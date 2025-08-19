Інтерфакс-Україна
У Кременчуку після ворожій атаки знаходять нерозірвані касетні боєприпаси – мер

Унаслідок російського комбінованого ракетно-дронового удару по Кременчуку Полтавської області в ніч на вівторок у місті знаходять нерозірвані касетні ракетні суббоєприпаси, повідомив міський голова Віталій Малецький.

"На території міста виявляють нерозірвані касетні боєприпаси з російських ракет! Помітивши такі, не наближайтеся і не торкайтеся їх – вони можуть вибухнути в будь-який момент!.. Обов’язково розкажіть про небезпеку дітям, адже ці боєприпаси мають сріблястий колір, схожі на м’ячі і можуть привертати увагу малечі", - написав він у Телеграмі.

Як повідомлялось, в ніч на вівторок під масованою атакою росіян опинилася енергетична інфраструктура у Кременчуцькому та Лубенському районах, повідомив начальник Полтавської ОВА Володимир Когут. Зафіксовано влучання та падіння уламків у Кременчуцькому та Лубенському районах, постраждали адмінбудівлі місцевих підприємств енергетичного сектору. У Лубенському районі унаслідок атаки без світла залишилися 1471 побутових та 119 юридичних абонентів. Підрозділі ДСНС та енергетики працюють над подоланням наслідків атаки.

Теги: #малецький #атака_рф #полтавська_область

