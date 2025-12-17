Енергетики працюють над відновленням світла для близько 30 тис. абонентів у двох районах Одеси та області, роботи тривають безперервно – Кулеба

У середу, 17 грудня, за участі віце-прем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби відбулося заідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Перше питання – ліквідація наслідків масованих ракетних ударів по Одещині. Усі населені пункти області вже з теплом і водопостачанням. Більша частина регіону – із електрикою. Аварійні бригади працюють над відновленням світла для близько 30 тисяч абонентів у двох районах Одеси та області. Роботи тривають безперервно, щоб якнайшвидше повернути електроенергію в кожну домівку", - написав Кулеба в телеграм-каналі.

Він наголосив, що комісія також зосередилась на готовності критично важливих резервів у всіх областях країни: запасах будівельних матеріалів, пального, медикаментів, продовольства та спеціалізованої техніки. Саме наявність цих ресурсів визначає швидкість реагування на обстріли та можливість одразу розпочинати невідкладні роботи після надзвичайних ситуацій.

"У фокусі - стійкість критичної інфраструктури. Енергопостачання, тепло, вода, водовідведення, транспорт і зв’язок мають працювати з урахуванням постійної загрози ракетних і дронових атак та сценаріїв масових відключень. Це питання планування, підготовки персоналу і наявності чітких алгоритмів дій на місцях. Посилюємо роль регіональних і місцевих комісій ТЕБ та НС. Проводимо навчання, налагоджуємо обмін практичним досвідом, впроваджуємо єдині підходи до реагування по всій країні", - зазначив міністр.