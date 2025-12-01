У Сумах тривають роботи з відновлення електропостачання - міськрада

У Сумах тривають роботи з відновлення електропостачання після ворожої атаки, повідомляє пресслужба Сумської міської ради.

"КП "Електроавтотранс" повідомляє, що тривають роботи з відновлення електроенергії після ворожої атаки", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що комунальними маршрутами курсують переважно тролейбуси з автономним ходом. Зокрема, № 7, № 13, № 18 розвертаються через пансіонат, № 1 і № 5 - через автовокзал, № 21 слідувати не буде.

Автобуси працюють у звичному режимі.