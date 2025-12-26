В Сумах критична ситуація з теплопостачанням у зв’язку з обмеженнями електропостачання – мер

У зв’язку з обмеженнями електропостачання у місті склалася критична ситуація з теплопостачанням, повідомив в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар.

"Через відсутність електроенергії не працюють насоси, котельні не мають змоги подавати теплову енергію, внаслідок чого мешканці залишаються без опалення та опиняються під загрозою переохолодження. З огляду на зазначене, пропоную збільшити обсяги матеріального резерву, зокрема в частині закупівлі палива. Це є вкрай необхідним в умовах сьогодення, адже матеріальний резерв, сформований раніше, наразі практично повністю передано підприємству теплопостачання", - написав Кобзар в телеграм-каналі.

Він наголосив на необхідності терміново сформувати додаткові паливні резерви для забезпечення функціонування котельного обладнання в умовах можливих аварійних відключень електроенергії та на випадок повного блекауту.

"Прошу керівників профільних структурних підрозділів, членів виконавчого комітету та депутатів зберігати публічну стриманість і максимально долучитися до вирішення зазначеної ситуації", - резюмував Кобзар.