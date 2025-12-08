На Сумщині викрито трьох шахраїв, які виманили майже 1 млн грн – серед потерпілих дружина загиблого військового

Правоохоронці повідомили про підозру трьом сумчанам, які, представляючись працівниками служби безпеки банків, виманили майже 1 млн грн – серед потерпілих дружина загиблого військового, повідомила пресслужба Сумської обласної прокуратури.

"42-річний чоловік спільно з двома знайомими в месенджері створили облікові записи, схожі на офіційні акаунти банків. Далі вони телефонували людям, представлялись працівниками служби безпеки банків та повідомляли про нібито спробу сторонніх осіб зняти кошти з їх рахунків", - йдеться у повідомленні прокуратури у Телеграм-каналі у понеділок.

Повідомляється, що фігуранти пропонували клієнтам здійснити певні транзакції для убезпечення коштів. У такий спосіб підозрювані з червня по липень 2025 року ошукали трьох осіб на 991 тис. грн. При цьому серед потерпілих – жінка, з рахунку якої шахраї зняли 520 тис грн. Ці кошти вона отримала від держави після загиблі чоловіка-військовослужбовця. Також 135 тис грн втратив прикордонник.

Однак слідство триває, встановлюється точна кількість потерпілих.