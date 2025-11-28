Інтерфакс-Україна
Події
13:36 28.11.2025

Посадовці приватної компанії підозрюються у привласненні 15 млн грн під час продажу запчастин до бронетехніки

Фото: https://t.me/pgo_gov_ua

Двом посадовцям приватної компанії повідомлено про підозру у привласненні 15 млн грн під час продажу запчастин до бронетехніки, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора викрито схему, за якою керівництво приватного товариства незаконно отримувало державні кошти, призначені для забезпечення потреб Збройних Сил України в умовах воєнного стану", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі в п'ятницю.

За даними слідства, упродовж 2024 року директор підприємства разом із комерційним директором забезпечили перемогу підконтрольної компанії в оборонних закупівлях.

"Це відбувалося через маніпулювання ринковими цінами, імітацію конкуренції та систематичне завищення вартості запчастин для військової техніки, зокрема бронеавтомобілів "Kirpi", що активно використовуються на фронті", - уточнюють у відомстві.

Встановлено, що директор підприємства організовував підготовку документів, комунікацію з військовою частиною і розподіл коштів, а комерційний директор формувала накладні й інші документи із завідомо завищеними цінами.

"Щоб мати вигляд "найдешевшого" постачальника, керівник товариства розсилав типові запити до пов’язаних компаній, контролюючи, щоб ті подавали комерційні пропозиції з навмисно завищеною вартістю", - зазначають у прокуратурі.

За інформацією Офісу генпрокурора, згідно з висновками експертизи, лише за двома договорами сума незаконно отриманих підприємством коштів перевищила понад 15 млн грн.

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання підозрюваних вилучено документи та електронні носії, що мають доказове значення.

Обом посадовцям повідомлено про підозру в організації заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану та повторно (ч. 4, 5 ст. 191 КК України).

