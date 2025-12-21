Лубінець звернувся до Москалькової та МКЧХ з приводу примусового вивезення в РФ з Сумщини близько 50 громадян України

Фото: https://t.me/dmytro_lubinetzs

Військовослужбовці Збройних сил РФ примусово вивезли на свою територію близько 50 громадян України з Сумщини, заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець

"Такі дії є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права — це порушення законів і звичаїв війни, незаконне позбавлення волі та примусова депортація цивільного населення", - написав він у телеграм у неділю.

Лубінець поінформував, що звернувся до уповноваженої з прав людини в Російській Федерації Тетяни Москалькової "з вимогою надати інформацію про місце перебування незаконно депортованих громадян України, повідомити про умови їх утримання та першочергові потреби, а також вжити заходів для їх негайного повернення в Україну". "Також направив лист до МКЧХ", - написав він.

"За попередньою інформацією, 18 грудня військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації незаконно затримали близько 50 цивільних осіб — мешканців села Грабовське Сумської області, утримували їх без доступу до засобів зв’язку та належних умов, а 20 грудня примусово вивезли на територію РФ", - написав український омбудсмен.

Раніше у неділю агентству "Інтерфакс-Україна" у Головному управлінні комунікацій ЗСУ повідомили, що російські війська перетнули державний кордон України поблизу села Грабовське в Сумській області, що на кордоні з Росією. Після захоплення росіянами населеного пункту понад 50 цивільних українців були примусово вивезені в РФ. Переважно це чоловіки й жінки старшого віку. Одній із жінок 89 років.

"Майже від усіх цих осіб раніше надійшли акти відмови евакуюватися на територію України. Водночас слід відзначити, що відмова від евакуації на територію України не легалізує дії окупаційних військ із примусового переміщення цивільних громадян України на територію рф", - наголосили у ГУК ЗСУ.

Українськими правоохоронцями здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення військовими РФ законів та звичаїв війни, а саме – незаконного позбавлення волі та примусової депортації цивільного населення.

Наразі Збройні сили України розцінюють цю подію як порушення статті 49 IV Женевської конвенції, яка говорить про заборону, незалежно від мотивів, здійснювати примусове індивідуальне чи масове переселення або депортацію захищених осіб з окупованої території на територію окупаційної держави.