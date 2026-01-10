Окупанти обстріляли 12 населених пунктів в Сумській області за добу, без постраждалих

Російські війська здійснили майже 30 обстрілів 12 населених пунктів Сумської області протягом доби, з ранку 9 січня до ранку 10 січня 2026 року.

"Внаслідок російських обстрілів території області за добу немає постраждалих серед мирних жителів", - повідомляється в телеграм-каналі Сумської обладміністрації.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах. Ворог застосовував артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби.

У Дружбівській громаді пошкоджено приватні домоволодіння, у Середино-Будській - домоволодіння, зруйновано нежитлові приміщення. В Есманьській громаді зруйновано приватні житлові будинки та нежитлові приміщення, у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено приміщення магазину.

За добу з прикордонних громад евакуйовано 29 людей.