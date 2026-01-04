Інтерфакс-Україна
14:37 04.01.2026

Ворог атакував об'єкт інфраструктури та житло на Сумщині – МВА

Ворог атакував безпілотниками об'єкт цивільної інфраструктури в обласному центрі а також житло у сумській громаді, обійшлося без постраждалих, повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

"Сьогодні зафіксовано удар БпЛА по об'єкту цивільної інфраструктури в обласному центрі... Ще одне влучання зафіксовано у Стецьківці Сумської громади. FPV дроном пошкоджено домогосподарство: двері та вікна будинку, автомобіль, газову трубу", - написав він у Телеграмі.

За інформацією, люди не постраждали.

Теги: #кривошеєнко #атака_рф #сумщина

