14:37 04.01.2026
Ворог атакував об'єкт інфраструктури та житло на Сумщині – МВА
Ворог атакував безпілотниками об'єкт цивільної інфраструктури в обласному центрі а також житло у сумській громаді, обійшлося без постраждалих, повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.
"Сьогодні зафіксовано удар БпЛА по об'єкту цивільної інфраструктури в обласному центрі... Ще одне влучання зафіксовано у Стецьківці Сумської громади. FPV дроном пошкоджено домогосподарство: двері та вікна будинку, автомобіль, газову трубу", - написав він у Телеграмі.
За інформацією, люди не постраждали.