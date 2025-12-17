Інтерфакс-Україна
11:34 17.12.2025

Щодня приблизно 400 тис. споживачів в Україні залишаються без світла від атак РФ – глава Міненерго

Щодня приблизно 400 тис. споживачів залишаються без електропостачання через удари РФ по об’єктах енергетики, повідомив в.о. міністра енергетики Артем Некрасов.

"Через постійні обстріли РФ у середньому щодня без електропостачання залишаються приблизно 400 тис. споживачів, переважно це прикордонні та прифронтові регіони. Ця цифра змінюється щодня і залежить від інтенсивності ударів РФ", – сказав він під час брифінгу в Міненерго в середу, який транслювався онлайн.

За словами Некрасова, атаки, спрямовані одночасно на генерацію та мережі передачі й розподілу електроенергії, значно ускладнюють та подовжують процес відновлення.

"Проте, завдяки нашим героям-енергетикам, роботи з відновлення постачання електроенергії тривають безперервно, енергетики працюють практично цілодобово, і саме завдяки їхній праці ситуація в енергосистему залишається контрольованою", – зазначив очільник Міненерго.

Він також пояснив, що причина відмінності у графіках знеструмлення різних регіонів є наслідком російських атак.

"Енергосистема не проєктувалася з урахуванням такого сценарію, і можливості передачі е/е від електростанцій до споживачів за багато сотень кілометрів наразі обмежені", – сказав очільник Міненерго.

Він закликав до ощадливого споживання та перенесення енергоємних процесів на нічний час після 23:00.

Некрасов додав, що економія допоможе скоротити графіки обмежень е/е.

Як повідомлялося, з моменту атаки РФ на енергетику 13 грудня, внаслідок якої без світла залишилося понад 600 тис. споживачів Одеси та області або більше половини регіону, на ранок середи відновлення електропостачання чекають ще приблизно 32 тис. споживачів.

