09:06 07.12.2025

ОВА: масована атака ракет і БПЛА на Полтавщину спричинила перебої з тепло- та водопостачанням

Росіяни здійснили масовану комбіновану атаку ракет і безпілотників Полтавської області, зафіксовані перебої з тепло- та водопостачанням у деяких районах громади, повідомив очільник ОВА Володимир Когут.

"Сьогодні вночі росіяни здійснили масовану комбіновану атаку Полтавщини за допомогою ракет і БпЛА. Під ударом опинилися кілька підприємств енергетичного сектору у Кременчуцькому районі", - написав він у телеграмі.

За словами Когута, внаслідок прямих влучань та падіння уламків виникли пожежі. Пошкоджено технічне обладнання.

Також уламки ворожого безпілотника пошкодили господарчу будівлю на території приватного домоволодіння. Інформація про постраждалих не надходила.

Очільник ОВА підтвердив, що через атаку є перебої з тепло- та водопостачанням у деяких районах громади. Усі профільні служби працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.

Як повідомлялося, Росія в ніч на неділю вдарила по Кременчуку Полтавської області, внаслідок чого в місті спостерігаються перебої з електропостачанням.

