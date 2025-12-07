Інтерфакс-Україна
У Кременчуці водопостачання частково відновили, найскладніша ситуація з опаленням - мер

Фото: ДСНС Полтавщина

Водопостачання у Кременчуці (Полтавська обл.), що зазнав комбінованої атаки ворога вночі, вже частково відновлено, повідомив мер міста Віталій Малецький.

"Водопостачання вже частково відновлюється завдяки автономним джерелам живлення. Енергетики працюють над стабілізацією мережі та поетапним відновленням подачі електроенергії за графіками", - написав він у Телеграм-каналі у неділю.

За його словами, теплопостачання – "найбільш складне питання. Воно потребує значних ресурсів та залучення резервних засобів, але фахівці вже виконують усе необхідне для його якнайшвидшого відновлення"

За даними ДСНС, внаслідок масованої комбінованої атаки російських військ виникли пожежі на об’єктах промислової та енергетичної інфраструктури на Полтавщині. Наразі продовжується ліквідація наслідків обстрілу. Окремі осередки горіння вже вдалося локалізувати та ліквідувати.

"Рятувальники продовжують роботи. Залучені 190 надзвичайників та 50 одиниць техніки ДСНС", - йдеться у повідомленні ДСНС.

