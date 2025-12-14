Інтерфакс-Україна
14:17 14.12.2025

Через ворожі удари у Запоріжжі травмовано десять людей, в тому числі дитина та співробітники ДСНС і Патрульної поліції

Фото: https://t.me/dsns_telegram

14 грудня близько 11 години дня російські війська завдали ударів по обласному центру – за попередньою інформацією, внаслідок обстрілів травм зазнали десять людей, серед яких дитина, співробітники ДСНС і Патрульної поліції, кількість постраждалих уточнюється, повідомляє ДСНС у телеграм-каналі.

В одному з районів міста сталось пошкодження фасаду магазину торговельної мережі, в другому - загоряння автомобілів на площі 30 кв.м. Крім цього, пошкоджені житлові будинки.

Внаслідок повторного удару травмовано рятувальника, який приїхав на ліквідацію пожежі, та поранення отримав працівник Патрульної поліції.

Піротехнічний розрахунок ДСНС проводить обстеження території на наявність вибухонебезпечних предметів. Усі екстрені служби працюють на місцях ударів, йдеться у повідомленні.

Теги: #запоріжжя #атака_рф #дснс

